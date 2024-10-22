Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia xây dựng quy trình, cải tiến quy trình triển khai theo CMMi; Hướng dẫn, tư vấn, triển khai quy trình thực hiện dự án phát triển phần mềm; Phối hợp thực hiện công việc với Quản trị dự án, đội dự án; Tham gia vào hoạt động đánh giá lấy chứng chỉ CMMi; Đo đạc và đánh giá đề xuất NORM; Xây dựng chỉ số đánh giá về productivity, performance.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm là QA dự án phát triển phần mềm, có kinh nghiệm hỗ trợ dự án outsourcing; Có kinh nghiệm tham gia lấy chứng chỉ CMMi; Có kiến thức cơ bản về các mô hình phát triển phần mềm: WaterFall, Scrum; Có kinh nghiệm sử dụng các tool quản trị dự án như Jira, Redmine; Kỹ năng excel tốt (thành thạo sử dụng các hàm cơ bản, biết dùng pivot table, vẽ chart); Có kinh nghiệm vận dụng các phương pháp phân tích: 5W, Fishbone, Pareto chart...; Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, tư duy logic, tích cực; Khả năng trình bày văn bản, giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên (không bắt buộc):

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức lương up to 25,000,000 VND/tháng (chưa bao gồm các khoản thưởng khác...); Signing bonus up to 1 tháng lương Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng hiệu suất kinh doanh, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành; Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty; Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care); Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...); Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...; Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Đặc biệt

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước; Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

