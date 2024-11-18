Tuyển QA/QC thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TPHCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu vào, trong quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn đã được đặt ra.
Chịu trách nhiệm soạn thảo, kiểm soát, cập nhật các hồ sơ, thủ tục, hướng dẫn và biểu mẫu của các hệ thống QLCL & ATTP theo qui định hiện hành và qui định mới nếu có.
Phát hiện và báo cáo các lỗi, sai sót trong quá trình sản xuất.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất.
Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về chất lượng.
Thực hiện các báo cáo chất lượng định kỳ.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến chất lượng.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng.
Quản lý và cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến chất lượng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng.
Nắm vững các phương pháp kiểm tra chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ISO,HACCP)
Có khả năng sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng.
Có khả năng phân tích số liệu, lập báo cáo.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

