Tuyển Quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 - 98 - 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Đối với Bộ phận Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance (QA))

Kiểm soát hiệu lực và xin cấp mới/ cấp lại chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm cho tất cả cửa hàng tại Katinat; Hỗ trợ hoặc trực tiếp chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan và tiếp các Đoàn Thanh, kiểm tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tại cửa hàng tại Katinat; Thực hiện kiểm tra và cập nhật hồ sơ pháp lý, hồ sơ nguồn gốc nguyên vật liệu cho tất cả các nguyên vật liệu đang có tại Katinat đảm bảo tuân thủ theo quy định của nhà nước; Cập nhật nội dung đào tạo và đào tạo Tập huấn kiến thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm và các tài liệu chuyên ngành liên quan; Xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn biểu mẫu, quy định và các quy trình nghiệp vụ liên quan tới công tác Quản lý chất lượng cho bếp trung tâm và các cửa hàng/nhà hàng; Đánh giá chất lượng món ăn định kỳ tại nhà hàng; Điều tra các khiếu nại của khách hàng và các vấn đề không phù hợp đề xuất hướng giải quyết; Kết hợp cùng phòng RD xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng để kiểm soát cho chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và các bước thực hiện sơ chế/chế biến sản phẩm (SOP); Phối hợp chặt chẽ với phòng RD, phòng Mua hàng đánh giá chất lượng của các nhà cung cấp nguyên liệu, thực phẩm đầu vào; Kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất của nhà cung cấp định kỳ, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hoá nguyên vật liệu đầu vào đối với nhà cung cấp; Lưu trữ, cập nhật và quản lý các tài liệu liên quan đến công tác Quản lý chất lượng; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành Công nghiệp Thực phẩm, Quản lý Chất lượng. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh Yêu cầu cụ thể khác: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán...

Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao hấp dẫn Thưởng / Service charge Hưởng lương 400% khi làm việc Lễ, Tết Bảo Hiểm đầy đủ Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện Được đào tạo miễn phí về nghiệp vụ nhà hàng Được discount 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.