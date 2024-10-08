Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham gia phát triển sản phẩm fintech Tikop. Cung cấp sản phẩm ứng dụng thanh toán và chuyển tiền với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm. Từ 3 năm kinh nghiệm các công ty Fintech, công nghệ, app,… Thành thạo các framework Java như Spring Boot, JPA ... và một số design pattern thông dụng Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ... Thành thạo SQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgres, noSQL, có khả năng tối ưu CSDL Ưu tiên có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, ham học hỏi tìm tòi sáng tạo cái mới

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 50k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free. Thưởng cá nhân/team suất xắc hàng tháng/quý. Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc) Review lương 6 tháng/lần Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà) Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v... Nghỉ phép 12 ngày/năm Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote). Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin