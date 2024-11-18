Tuyển QA/QC thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường 161, Khu Phố An Sơn, Phường An Điền, TP Bến Cát, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Thực hiện mua hàng theo KHMH, theo dõi thực hiện hợp đồng/ đơn hàng đảm bảo đơn giá tốt nhất, đáp ứng tiến độ.
- Liên tục tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) mở rộng nguồn cung, đa dạng hóa chủng loại nguyên vật liệu, dịch vụ đảm bảo cung ứng theo yêu cầu của dự án, sản xuất.
- Làm hồ sơ DNTT, theo dõi thanh toán.
- Báo cáo công việc.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...)
- Khả năng phân tích giá vật tư, nguyên vật liệu
- Khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
- 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, cung ứng nguyên vật liệu ngành xây dựng.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, trao đổi khi phỏng vấn.
- Được hưởng mọi quyền lợi và chế độ chính sách công ty: thưởng lễ, tết và hưởng lương tháng 13; chính sách BHXH, BHYT, BHTT theo quy định của Nhà nước;
- Môi trường làm việc trong môi trường mới, năng động, an toàn và có cơ hội phát huy tối đa khả năng quản lý của bản thân;
- Được ăn trưa miễn phí tại nhà ăn Cty
- Thời gian làm việc
7h30-16h30 (Thứ 2 - thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
