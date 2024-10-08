Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH GALAXY PROCESSING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 248A Nơ Trang Long, P12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Xây dựng và hoàn thiện Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn

Xây dựng, triển khai, giám sát:

+ Quy trình kiểm soát chất lượng IQC, PQC, OQC

+

+ Quy trình kiểm soát kho + Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp + Quy trình chấp nhận đặc biệt + Quy trình phản hồi khiếu nại của khách hàng, các bên liên quan + Nghiệm thu sản phẩm và hoàn thành các tài liệu liên quan đến sản phẩm + Các Quy trình và tài liệu phục vụ cho công việc sản xuất lắp ráp của công ty

Hỗ trợ team lắp ráp: Hỗ trợ Team Lắp ráp theo hướng dẫn từ Tổ trưởng lắp ráp

Hỗ trợ team lắp ráp:

Các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Kinh nghiệm từ 02-03 năm trở lên tại vị trí Nhân viên kiểm tra chất lượng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm chuyên về hàng gia công lắp ráp, sản xuất xuất khẩu. Độ tuổi: 25-34 tuổi Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về kiểm tra chất lượng và các ngành học có liên quan Kỷ luật, cẩn thận, năng động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc và quan tâm đến người khác. Kỹ năng quan sát, phân tích tốt Kỹ năng đo lường và kiểm tra tốt Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng phân loại tốt Kỹ năng nắm bắt nhanh, sắp xếp công việc hiệu quả, khoa học

Tại CÔNG TY TNHH GALAXY PROCESSING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 9 đến 14 triệu (tùy năng lực) + thưởng năng suất Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, hiếu hỉ... Quà Tết, quà trung thu... Thưởng đột xuất đối với những trường hợp đặc biệt. Thưởng lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh khi công ty đạt mục tiêu Tham gia BHXH full lương khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc Chế độ phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, tổ chức du lịch thường niên cho nhân sự mỗi năm Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở, cung cấp thiết bị, dụng cụ làm việc (điện thoại, máy tính...) Công việc ổn định và lâu dài Phỏng vấn đi làm ngay nếu đạt yêu cầu. Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (từ 7h00 đến 16h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALAXY PROCESSING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.