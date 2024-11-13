Tuyển QA thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 04 - 9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

1. Kiểm soát hoạt động sản xuất:

- Kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào, tem nhãn sản phẩm, quá trình lưu kho bảo quản, quá trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuân thủ GMP, SSOP.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm của Xưởng sản xuất. - Cùng quản lý sản xuất xử lý, khắc phục, cải tiến các vấn đề về chất lượng.

- Xây dựng, thực hiện checklist công việc hàng ngày. Đánh giá, ghi nhận kết quả kiểm tra giám sát và báo cáo định kỳ.

- Đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên xưởng sản xuất

2. Quản lý, xây dựng hồ sơ chất lượng:

- Xây dựng soạn thảo các quy trình, quy định và vận hành áp dụng cho xưởng sản xuất phù hợp quy định nhà nước và đảm bảo chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng tốt nhất.

- Tham gia thiết lập, xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 22000, HACCP...

- Thực hiện Hồ sơ công bố sản phẩm, kiểm nghiệm định kỳ hoặc đánh giá năng lực NCC khi có yêu cầu...

- Lưu trữ các hồ sơ chất lượng của công ty.

- Cùng với quản lý xưởng chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất tiếp đón đoàn kiểm tra.

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan...

- Nam/Nữ, từ 25-35 tuổi.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại xưởng sản xuất thực phẩm)

- Tính kỷ luật, trách nhiệm và bảo mật thông tin tốt trong công việc.

- Tỉ mỉ, chi tiết và chịu được áp lực công việc.

- Có ý chí cầu tiến, nhiệt tình, nhanh nhạy, năng động phù hợp với môi trường dịch vụ

- Chủ động xây dựng, phối hợp hiệu quả với các bộ phận, các phòng ban để kịp thời xử lý và đảm bảo công việc.

- Am hiểu các tiêu chuẩn Vệ sinh An toàn Thực phẩm (VSATTP, HACCP, ISO...)

- Hiểu biết cơ bản về Phòng cháy Chữa cháy (PCCC)

- Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

- Thành thạo Tin học văn Phòng

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. năng động, hòa đồng.

Hưởng các chế độ BHXH, chính sách theo luật lao động và chế độ riêng của công ty.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

