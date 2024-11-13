Tuyển QA thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Minh, Phú Diễn, Trại Gà, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý tài liệu phòng Quản lý chất lượng

Đề xuất - chỉnh sửa biểu mẫu GMP phù hợp với quy trình, quy định HACCP

Tổng hợp thông tin khiếu nại khách hàng

Tổng hợp - lưu trữ báo cáo chất lượng tuần/tháng/ năm

Thực hiện truy vết, tổng hợp thông tin KPPN và theo dõi

Gửi mẫu kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ, soạn thảo và thực công bố chất lượng NVL, TP, BTP

Theo dõi, cập nhật quản lý hồ sơ NCC

Tổng hợp thông tin Audit của KH và tiến độ khắc phục

Thực hiện & rà soát xử lý sản phẩm không phù hợp, đề xuất phương án xử lý;

Hướng dẫn & hỗ trợ QC kiểm soát NVL đầu vào, quá trình sản xuất và thành phẩm đầu ra

Rà soát và lên kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị định kỳ;

Lên kế hoạch theo dõi hiệu quả phun - diệt côn trùng nhà máy

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Phẩm chất- Thái độ:

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực công việc cao (khối lượng, tiến độ)

Năng động và luôn hướng tới mục tiêu cải tiến hiệu quả.

2. Kiến thức, chuyên môn:

Trình độ chuyên môn cao đẳng/đại học liên quan

Có kinh nghiệm trong công việc liên quan từ 2 năm , ưu tiên có kinh nghiệm làm ngành F&B

Có hiểu biết về luật ATTP, ISO 22000, HACCP, HALAL, các công cụ quản lý chất lượng.

Có mối quan hệ với các cơ quan liên quan (là lợi thế)

3. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt: có thể giao tiếp chủ động và kết nối thông tin nhiều chiều.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu

Kỹ năng kiểm soát chất lượng và mức độ hoàn thành công việc cao.

Kỹ năng xử lý tình huống, xử lý thông tin tốt.

Vi tính thành thạo: vi tính văn phòng.

Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: Theo năng lực của ứng viên 12,000,000đ - 14,000,000đ

Chế độ hiếu,hỉ,sinh nhật,Lễ - Tết........

Làm việc theo ca, nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày Chủ Nhật trong tháng.

Địa điểm: Nhà máy KCN Phú Minh, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Được cấp máy tính riêng của công ty.

Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.

Được thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, teambuilding hằng năm.

Công việc ổn định, môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khách hàng cao cấp.

Cơ hội thăng tiến cao (nhiều vị trí, không giới hạn thời gian).

Cấp thẻ giảm giá sử dụng dịch vụ tại hơn 200 nhà hàng của Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin