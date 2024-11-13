Tuyển QA thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
- Hà Nội: KCN Phú Minh, Phú Diễn, Trại Gà, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Quản lý tài liệu phòng Quản lý chất lượng
Đề xuất - chỉnh sửa biểu mẫu GMP phù hợp với quy trình, quy định HACCP
Tổng hợp thông tin khiếu nại khách hàng
Tổng hợp - lưu trữ báo cáo chất lượng tuần/tháng/ năm
Thực hiện truy vết, tổng hợp thông tin KPPN và theo dõi
Gửi mẫu kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ, soạn thảo và thực công bố chất lượng NVL, TP, BTP
Theo dõi, cập nhật quản lý hồ sơ NCC
Tổng hợp thông tin Audit của KH và tiến độ khắc phục
Thực hiện & rà soát xử lý sản phẩm không phù hợp, đề xuất phương án xử lý;
Hướng dẫn & hỗ trợ QC kiểm soát NVL đầu vào, quá trình sản xuất và thành phẩm đầu ra
Rà soát và lên kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị định kỳ;
Lên kế hoạch theo dõi hiệu quả phun - diệt côn trùng nhà máy
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực công việc cao (khối lượng, tiến độ)
Năng động và luôn hướng tới mục tiêu cải tiến hiệu quả.
2. Kiến thức, chuyên môn:
Trình độ chuyên môn cao đẳng/đại học liên quan
Có kinh nghiệm trong công việc liên quan từ 2 năm , ưu tiên có kinh nghiệm làm ngành F&B
Có hiểu biết về luật ATTP, ISO 22000, HACCP, HALAL, các công cụ quản lý chất lượng.
Có mối quan hệ với các cơ quan liên quan (là lợi thế)
3. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt: có thể giao tiếp chủ động và kết nối thông tin nhiều chiều.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu
Kỹ năng kiểm soát chất lượng và mức độ hoàn thành công việc cao.
Kỹ năng xử lý tình huống, xử lý thông tin tốt.
Vi tính thành thạo: vi tính văn phòng.
Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ hiếu,hỉ,sinh nhật,Lễ - Tết........
Làm việc theo ca, nghỉ 2 ngày thứ 7 và các ngày Chủ Nhật trong tháng.
Địa điểm: Nhà máy KCN Phú Minh, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Được cấp máy tính riêng của công ty.
Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.
Được thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, teambuilding hằng năm.
Công việc ổn định, môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khách hàng cao cấp.
Cơ hội thăng tiến cao (nhiều vị trí, không giới hạn thời gian).
Cấp thẻ giảm giá sử dụng dịch vụ tại hơn 200 nhà hàng của Công Ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI