Tuyển Sản xuất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ HOMESTAY VIỆT NAM - VIETSTAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 ngõ 20 Nghĩa Đô, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại tất cả các cơ sở homestay của công ty. Lập báo cáo đánh giá và đề xuất các biện pháp để cải tiến chất lượng dịch vụ. Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng, đưa ra các giải pháp phù hợp. Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình làm việc.

- Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng: chuyên ngành quản lý khách sạn, du lịch, hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên từng làm trong ngành dịch vụ khách sạn, homestay...

- Ưu tiên nam

-Kỹ năng quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ HOMESTAY VIỆT NAM - VIETSTAY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ (có thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên).

- Thử việc 2 tháng: tháng đầu 85% lương, tháng thứ 2 là 100% lương.

- Review lương sau mỗi 6 tháng làm việc.

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, làm việc 5 ngày/tuần.

- 12 ngày phép trong năm.

- Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại văn phòng.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng và chuyên môn.

- Được hưởng ưu đãi tại các chuỗi địa điểm của công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ HOMESTAY VIỆT NAM - VIETSTAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.