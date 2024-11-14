Tuyển QA thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 613 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

QA phụ trách hệ thống quản lý chất lượng ( HACCP, BRC, ISO...)
Cung cấp hồ sơ chất lượng cho Bộ phận trong Nhà máy hoặc đơn vị, tổ chức, khi có yêu cầu sau khi thông qua ý kiến Trưởng Bộ phận Chất lượng;
Xây dựng hồ sơ và theo dõi thời hạn của các loại chứng nhận & liên hệ với bộ phận bên ngoài về đánh giá; chuẩn bị hồ sơ cho các đợt đánh giá: HACCP, ISO, BRC, KOSHER, HALAL, ASC, khách hàng, hoặc các cơ quan khác;
Kiểm tra dây chuyền sản xuất và các hoạt động liên quan chất lượng để thiết lập và cập nhật quy trình, quy định, biểu mẫu GMP-SSOP đồng thời phát hiện những vấn đề không phù hợp, cần cải tiến và góp ý với trưởng bộ phận nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm;
Soạn HACCP và qui trình sản xuất cho các sản phẩm mới;
Cập nhật các giấy chứng nhận hóa chất, phụ gia;
Kiểm tra vệ sinh công nghiệp theo lịch đã phân công;
Tổng hợp trừ điểm công nhân hàng tháng và báo cáo;
Tổng hợp tạp chất, côn trùng hàng tháng và báo cáo;
Phụ trách ghi báo cáo kiểm tra cảm quan tất cả sản phẩm sản xuất hàng ngày;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
Anh văn giao tiếp văn phòng.
Sử dụng thành thạo chương trình Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
Sử dụng được các phần mềm, ứng dụng hiện có của Công ty để phục vụ công việc.
Trên 02 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực xăng dầu
Nắm vững các quy định về kinh doanh xăng dầu.
Siêng năng, cẩn trọng, trung thực và bảo mật thông tin;
Biết lắng nghe và hành xử đúng mực trong giao tiếp;
Cầu tiến, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ cơm trưa tại Công ty
Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực
Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...
Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..
Cơ hội nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ,...
Đồng nghiệp đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

