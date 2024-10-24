Tuyển QA thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô I - 4B - 2.2 Đường N3, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Phối hợp với các Khối/BP/PB liên quan xây dựng/soạn thảo toàn bộ hệ thống tài liệu của Công ty nhằm đảm bảo các tài liệu đó luôn phù hợp với hệ thống quản lý tích hợp của Công ty; Kiểm soát việc ban hành các tài liệu, hồ sơ sản phẩm, mẫu chuẩn, thông báo/ thông tin, ... trên mạng nội bộ; Tham gia các đợt đánh giá nội bộ, đánh gia tuân thủ, theo chuyên đề... theo kế hoạch hoặc đột xuất về hệ thống quản lý tích hợp của Công ty nhằm đảm bảo các qui định, qui trình và chính sách của Công ty luôn được tuân thủ; Chuẩn bị nội dung và đón tiếp các Đoàn đánh giá bên ngoài (bao gồm đánh giá giám sát hệ thống quản lý tích hợp, đánh giá của khách hàng); Chuẩn bị nội dung xem xét lãnh đạo và theo dõi, báo cáo kết quả các công việc chỉ đạo sau cuộc họp xem xét lãnh đạo Theo dõi, đôn đốc việc thiết lập KPI, báo cáo KPI của các bộ phận/phòng ban Tổng hợp Kế hoạch hoạt động năm, kiểm soát báo cáo Kết quả hoạt động tháng/quý/năm từ các bộ phận/phòng ban. Theo dõi, báo cáo Hành động khắc phục đối với các hạng mục không đạt kế hoạch Thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ Hệ thống quản trị đối với các BP/PB theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên Kiểm soát việc tiếp nhận và cập nhật nội dung của Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa (Phiếu YCHĐKPPN) vào phần mềm quản lý Phiếu YCHĐKPPN đầy đủ và chính xác; Hỗ trợ giải quyết Phiếu YCHĐKPPN đầy đủ và đúng hạn; Báo cáo tổng hợp về tình hình Phiếu YCHĐKPPN hàng tháng; Tổ chức áp dụng 5S vào hoạt động toàn công ty

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã đảm trách ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm tại các Công ty sản xuất; Đã từng tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14000, AS9100...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả theo tháng, quý, năm

Cùng nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác tại Oristar Corp

Xét duyệt điều chỉnh lương hàng năm Thưởng Lễ Tết: Tết DL, ÂL, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5, Quốc Khánh Các phúc lợi bằng tiền và quà gồm: sinh nhật, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, ... 12 ngày phép/năm & hỗ trợ thêm 03 ngày nghỉ ốm Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe, kiêm nhiệm, hiếu, hỷ, thai sản Ký HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định Cấp laptop làm việc theo chức danh Chế độ công tác xe đưa rước gặp khách hàng thường xuyên Có xe đưa rước từ trung tâm thành phố đến Khu Công nghệ cao làm việc hàng ngày Du lịch hằng năm trong và ngoài nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được đào tạo sản phẩm, nghiệp vụ, dịch vụ và những lợi thế cạnh tranh Được đào tạo và phát triển bản thân, kỹ năng mềm. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp ở cấp độ Công ty Cơ hội công tác nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR

