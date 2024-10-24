Tuyển QC Supervisor thu nhập 17 - 22 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà RBF C/D, Khu RBF, Số 111 Đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Xây dựng và quản lý các tài liệu, quy trình quản lý chất lượng Quản lý quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào (IQC) theo tiêu chuẩn của công ty. Quản lý hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất (PQC) theo tiêu chuẩn của công ty. Thu thập, phân tích dữ liệu, lập báo cáo chất lượng Phân tích nguyên nhân gây lỗi, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Quản lý và đào tạo công nhân QC (công ty quy mô nhỏ) Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe, nói, đọc hiểu, đánh máy Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kỹ thuật Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, quản lý chất lượng Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Tinh thần học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Hansong Technology (Bắc Ninh) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, 12 ngày phép năm, 11 ngày nghỉ lễ Tết Mức lương thỏa thuận, thưởng tháng 13, lương làm thêm giờ, ăn trưa miễn phí, phụ cấp cơm tăng ca Môi trường thoải mái, có nhiều cơ hội được đào tạo, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hansong Technology (Bắc Ninh)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.