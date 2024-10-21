Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa V2, Home City, số 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tiến hành test mẫu nguyên phụ liệu theo các tiêu chí yêu cầu
Đánh giá, báo cáo kết quả test mẫu
Lưu trữ, bảo quản mẫu, tài liệu theo quy định
Triển khai các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 25- 32 tuổi Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành dệt, nhuộm,...Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương Có kiến thức chuyên sâu ngành dệt, nhuộm Có kiến thức chuyên sâu về nguyên phụ liệu Có laptop cá nhân, thành thạo tin học văn phòng Chăm chỉ, thật thà, tỉ mỉ, gọn gàng. Có thể chịu được áp lực công việc
Độ tuổi: Từ 25- 32 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành dệt, nhuộm,...Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
Có kiến thức chuyên sâu ngành dệt, nhuộm
Có kiến thức chuyên sâu về nguyên phụ liệu
Có laptop cá nhân, thành thạo tin học văn phòng
Chăm chỉ, thật thà, tỉ mỉ, gọn gàng. Có thể chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12- 15 triệu Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng) Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản. Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm. Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ... Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc. Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng. Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.
Thu nhập: 12- 15 triệu
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.
Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.
Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...
Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
