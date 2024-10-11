Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Tạo
- Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Công tác QC chiếm 70%
1. Kiểm soát chất lượng tại bếp trung tâm (CK) và kho trung tâm (DC)
2. Đảm bảo tính thực thi và tuân thủ các quy định, nội quy, tiêu chuẩn chất lượng tại CK,
DC 3. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng NVL đầu vào, chốt mẫu NCC
4. Kiểm soát hồ sơ chất lượng NCC
5. Quản lý hồ sơ pháp lý của CK, DC
6. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, hướng dẫn của trưởng bộ phận
7. Hỗ trợ QA ASS Manager xử lý các sự cố về chất lượng thực phẩm
Về công tác SHE chiếm 30%
1. Xây dựng tiêu chuẩn vận hành đảm bảo các yếu tố về SHE tại CK, DC
2. Đảm bảo tính tuân thủ về luật SHE cho CK, DC
3. Kiểm soát tính tuân thủ về SHE
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm trở lên
Tuổi từ 25-38
Trung thực, trách nghiệm, chi tiết cẩn thận
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 13,000,000 đến 16,000,000
Thử việc 100% lương
Đóng bảo BHXH sau thử việc, 1 năm có 12 phép năm, BH sức khỏe PVI
Môi trường làm việc năng động, đào tạo nội bộ, thăng tiến và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
