Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Tạo - Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Công tác QC chiếm 70%

1. Kiểm soát chất lượng tại bếp trung tâm (CK) và kho trung tâm (DC)

2. Đảm bảo tính thực thi và tuân thủ các quy định, nội quy, tiêu chuẩn chất lượng tại CK,

DC 3. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng NVL đầu vào, chốt mẫu NCC

4. Kiểm soát hồ sơ chất lượng NCC

5. Quản lý hồ sơ pháp lý của CK, DC

6. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, hướng dẫn của trưởng bộ phận

7. Hỗ trợ QA ASS Manager xử lý các sự cố về chất lượng thực phẩm

Về công tác SHE chiếm 30%

1. Xây dựng tiêu chuẩn vận hành đảm bảo các yếu tố về SHE tại CK, DC

2. Đảm bảo tính tuân thủ về luật SHE cho CK, DC

3. Kiểm soát tính tuân thủ về SHE

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm trở lên Tuổi từ 25-38 Trung thực, trách nghiệm, chi tiết cẩn thận Chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm trở lên

Tuổi từ 25-38

Trung thực, trách nghiệm, chi tiết cẩn thận

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 13,000,000 đến 16,000,000 Thử việc 100% lương Đóng bảo BHXH sau thử việc, 1 năm có 12 phép năm, BH sức khỏe PVI Môi trường làm việc năng động, đào tạo nội bộ, thăng tiến và phát triển

Mức lương từ 13,000,000 đến 16,000,000

Thử việc 100% lương

Đóng bảo BHXH sau thử việc, 1 năm có 12 phép năm, BH sức khỏe PVI

Môi trường làm việc năng động, đào tạo nội bộ, thăng tiến và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin