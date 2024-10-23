Tuyển Quản lý chất lượng Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D20/530A, Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000:2018 và Halal Jakim (MS 1500:2019), tiếp đoàn thanh tra VSATTP; Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thực cho mọi thành viên về tầm quan trọng của việc nhận biết và đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000:2018 và Halal Jakim (MS 1500:2019), chính sách ATTP của công ty; Thực hiện tự công bố các sản phẩm mới, sản phẩm nhập khẩu; Thực hiện test các chỉ tiêu vi sinh nội bộ tại lab; Đào tạo nhân viên QC - Tiếp nhận thông tin từ bộ phận QC đưa ra biện pháp. Tham gia vào xây dựng – cải tiến các quy trình công nghệ, hợp lý hóa quá trình sản xuất; Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý các khiếu nại của khách hàng, thị trường về chất lượng và an toàn sản phẩm một cách kịp thời và có hành động khắc phục ngừa; Đề xuất cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất và làm giảm định mức; Được phép cho tạm ngưng sản xuất nếu trong quá trình sản xuất gặp vấn đề; Được phép liên hệ với các cơ quan chuyên môn bên ngoài (Sở- trung tâm kiểm nghiệm, ISO, Halal); Theo dõi và báo cáo các công việc thực hiện được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng / Đại học: Chuyên ngành công nghệ thực phẩm, phân tích và đảm bảo chất lượng, các chuyên ngành liên quan; Có ít nhất kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí QA trong mảng chế biến thực phẩm tương đương; Có các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng như: Iso, Haccp,...; Biết quản lý và sắp xếp công việc một cách hợp lý; Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt; Chăm chỉ, ham học hỏi, chủ động, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc; Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Tại Công ty CP TIM CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h); Mức lương thỏa thuận theo năng lực & kinh nghiệm; Cơ hội thăng tiến theo khả năng của bản thân; Được hỗ trợ cơm trưa theo quy định công ty; Hưởng đầy đủ chế độ và phúc lợi như 12 ngày phép năm, hiếu hỷ, lương tháng 13, bảo hiểm,.... sau giai đoạn thử việc. Được tham gia các hoạt động team building, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TIM CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.