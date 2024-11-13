Tuyển Quality Assurance thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Quality Assurance thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty CP TIM CORP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty CP TIM CORP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP TIM CORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D20/530A, Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì sự tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000:2018 và Halal Jakim (MS 1500:2019), tiếp đoàn thanh tra VSATTP;
Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thực cho mọi thành viên về tầm quan trọng của việc nhận biết và đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000:2018 và Halal Jakim (MS 1500:2019), chính sách ATTP của công ty;
Thực hiện tự công bố các sản phẩm mới, sản phẩm nhập khẩu;
Thực hiện test các chỉ tiêu vi sinh nội bộ tại lab;
Đào tạo nhân viên QC - Tiếp nhận thông tin từ bộ phận QC đưa ra biện pháp.
Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý các khiếu nại của khách hàng, thị trường về chất lượng và an toàn sản phẩm một cách kịp thời và có hành động khắc phục ngừa;
Đề xuất cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất và làm giảm định mức;
Được phép cho tạm ngưng sản xuất nếu trong quá trình sản xuất gặp vấn đề;
Được phép liên hệ với các cơ quan chuyên môn bên ngoài (Sở- trung tâm kiểm nghiệm, ISO, Halal);
Theo dõi và báo cáo các công việc thực hiện được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng / Đại học: Chuyên ngành công nghệ thực phẩm, phân tích và đảm bảo chất lượng, các chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí QA trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tương đương;
2 năm
Có các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng như: Iso, Haccp,...;
Biết quản lý và sắp xếp công việc một cách hợp lý;
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt;
Chăm chỉ, ham học hỏi, chủ động, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc;
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Tại Công ty CP TIM CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h);
Mức lương thỏa thuận theo năng lực & kinh nghiệm;
Cơ hội thăng tiến theo khả năng của bản thân;
Được hỗ trợ cơm trưa theo quy định công ty;
Hưởng đầy đủ chế độ và phúc lợi như 12 ngày phép năm, hiếu hỷ, lương tháng 13, bảo hiểm,.... sau giai đoạn thử việc.
Được tham gia các hoạt động team building, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TIM CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TIM CORP

Công ty CP TIM CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

