Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Đọc hiểu, đặt câu hỏi làm rõ requirement, giao tiếp và cộng tác tốt với các stakeholder trong dự án; Hiểu và biết cách thực hiện vai trò trách nhiệm kiểm thử trong dự án Agile; Đọc hiểu và làm theo kế hoạch kiểm thử; Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử API và kiểm thử hệ thống; Tạo báo cáo về kết quả kiểm thử và theo dõi các vấn đề được phát hiện; Theo dõi tiến trình kiểm thử và báo cáo tiến độ cho các bên liên quan; Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đầu ra của dự án; Thực hiện review và hướng dẫn cho các QC level Junior, Fresher về nghiệp vụ testing; Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận QC.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm; Hiểu kiến thức về quy trình phát triển phần mềm; Có kiến thức về các domain cơ bản: Mobile app (Native app), Web app (Mobile và Desktop), Window app (Native app trên Desktop); Có khả năng đọc và phân tích requirement; Biết sử dụng một số test tools hỗ trợ; Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh cơ bản; Có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần GEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lên tới 15.000.000

Mức lương thử việc bằng 100% mức lương chính thức; Đánh giá hiệu quả công việc 2 lần/năm; Thưởng tháng lương thứ 13 và các dịp Lễ Tết trong năm (Ngày Quốc Tế Lao động, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán); Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Nhà nước; Bảo hiểm sức khỏe nâng cao BIC Care, chính sách thai sản, khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần; Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, các lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh),...; Trợ cấp các chứng chỉ năng lực IT; Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, chuyên nghiệp; Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6, check-in linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GEM

