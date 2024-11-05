Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MAY MẶC SẢN XUẤT QUANG THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1185 QL1A Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân

· Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của các xưởng may

· Lập kế hoạch sản xuất, triển khai tổ chức sản xuất theo kế hoạch sản xuất từ phòng kế hoạch

· Chịu trách nhiệm kiểm soát về số lượng, chất lượng sản phẩm may mặc trong suốt quá trình sản xuất

· Quản lý hiệu suất làm việc của công nhân viên, đề xuất các biện pháp nâng cao năng suất, tránh lãng phí và bất hợp lý trong sản xuất

· Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật cải tiến, kỹ thuật chuyền để nắm bắt tình hình, chuẩn bị tài liệu rập mẫu, sơ đồ chuyền tiến hành rải chuyền, đưa ra các hướng giải quyết để thúc đẩy năng suất ra chuyền

· Kết hợp KCS, QC, KH... để xử lý các sự cố , lỗi trong quá trình sản xuất.

· Quản lý, điều tiết, sắp xếp nhân sự hợp lý và đảm bảo an toàn lao động

· Quản lý hàng tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm

· Giám sát thực hiện đúng các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng, an toàn sản xuất trong nhà máy thuộc phạm vi quản lý.

· Theo dõi và báo cáo tiến độ sản xuất cho cấp trên

· Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật may mặc và quy trình sản xuất hàng may mặc

· Kỹ năng quản lý nhân sự tốt, có khả năng lãnh đạo và tạo động lực cho nhân viên

· Có kiến thức về an toàn lao động trong môi trường sản xuất

· Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

· Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần trách nhiệm

- Thử việc 2 tháng

- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm

- Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng các ngày lễ 8/3, 30/04 & 01/05, 01/06, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) và chi đãi ngộ: hiếu, hỉ, sinh nhật, kết hôn

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, không gian đầy đủ tiện nghi.

