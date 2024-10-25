Tuyển Quản Đốc Xưởng Gỗ thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cự Đà, Cự Khê, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý hoạt động sản xuất được phân công Tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất Tổ chức phân công công việc hợp lý, đôn đốc, kiểm tra và kiểm soát nhân viên sản xuất thực hiện theo đúng quy trình để đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu Xem xét, chỉnh sửa và phê duyệt các kế hoạch, báo cáo của nhân viên, các tổ sản xuất Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc quản lý Phát hiện sự cố, lỗi về máy móc, con người để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất Giám sát, đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn lao động Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan Kỹ năng quản lý nhóm, quản lý sản xuất và triển khai công việc Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống Chịu được áp lực công việc, có thể làm tăng ca Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc Quyết đoán, khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA POD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc, thu nhập từ 10-20 triệu Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến trong công việc Được xét tăng lương định kỳ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Nhà nước Môi trường làm việc năng động và hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA POD

