Tuyển Quản Đốc Xưởng Gỗ thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA POD
- Hà Nội: Cự Đà, Cự Khê, Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý hoạt động sản xuất được phân công
Tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất
Tổ chức phân công công việc hợp lý, đôn đốc, kiểm tra và kiểm soát nhân viên sản xuất thực hiện theo đúng quy trình để đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu
Xem xét, chỉnh sửa và phê duyệt các kế hoạch, báo cáo của nhân viên, các tổ sản xuất
Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc quản lý
Phát hiện sự cố, lỗi về máy móc, con người để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời
Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất
Giám sát, đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn lao động
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan
Kỹ năng quản lý nhóm, quản lý sản xuất và triển khai công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống
Chịu được áp lực công việc, có thể làm tăng ca
Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Quyết đoán, khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA POD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc, thu nhập từ 10-20 triệu
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được xét tăng lương định kỳ
BHXH và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Nhà nước
Môi trường làm việc năng động và hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA POD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
