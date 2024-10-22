Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu tới các KHƯT trong danh mục quản lý. Phát triển danh mục KHƯT quản lý theo đúng định hướng và chỉ tiêu của Ngân hàng. Phát triển thêm số lượng KHCN mới từ nguồn Walk-in đủ điều kiện để bổ sung danh mục KHƯT đang quản lý. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quy trình cấp/phát hành thẻ tín dụng theo quy định. Tuân thủ vận hành & Quản lý rủi ro. Phát triển năng lực & kỹ năng bản thân. Quản lý kế hoạch và kết quả kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ

1. Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

2. Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu liên quan.

3. Vi tính: Sử dụng thành thạo.

B. Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức

1. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và khai thác danh mục khách hàng ưu tiên với kết quả kinh doanh ở mức đạt trở lên; hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huy động, tư vấn tài chính hoặc chăm sóc khách hàng.

2. Có kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm của Ngân hàng Thương mại – Tài Chính ưu tiên lĩnh vực về ngân hàng bán lẻ và đầu tư tài chính.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định bộ luật lao động VN;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại HDBank và bên ngoài;

• Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài;

• Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của HDBank;

• Du lịch trong và ngoài nước;

• Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

