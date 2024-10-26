Tuyển Quan Hệ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hà Nội:

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh):
Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng; tiếp thị, giới thiệu, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của NHBL/MSB, trọng tâm là sản phẩm tín dụng và các sản phẩm bán chéo khác (theo quy định từng thời kỳ) nhằm hoàn thành/vượt chỉ tiêu được giao Đảm bảo việc tư vấn, hướng dẫn, chọn lọc khách hàng chất lượng phù hợp với khẩu vị của MSB để chào bán, chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm của MSB và gia tăng tần suất sử dụng dịch vụ/khách hàng Duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng; Xây dựng, mở rộng tập khách hàng mới Chăm sóc, tư vấn khách hàng sau bán hàng Đôn đốc và quản lý việc trả nợ của khách hàng, đảm bảo đúng kỳ, đề xuất kịp thời các giải pháp đối với khách hàng nợ gốc, nợ lãi quá hạn Tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả cho các hoạt động Tổ chức bán hàng của TT KHKD Đảm nhiệm vai trò quảng bá hình ảnh tốt đẹp của MSB ngày càng phổ biến, gần gũi và thân thiện với khách hàng Kèm cặp, hướng dẫn cán bộ tại đơn vị theo phân công của Cấp có thẩm quyền
2. Quản lý chất lượng dịch vụ:
Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C... của MSB nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm Giải quyết các khiếu nại của khách hàng do mình phụ trách và khách hàng của các CBNV khác trong nhóm KHKD Phối hợp với SS và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng và yêu cầu của Khách hàng được kịp thời Phát huy vai trò "Đại sứ thương hiệu" trong mỗi việc làm, mỗi hành động để góp phần quảng bá hình ảnh của MSB đến gần hơn với khách hàng
3. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
Chủ động nắm bắt, cập nhật các thay đổi của văn bản nghiệp vụ nhằm đảm bảo tư vấn đúng, đủ đến khách hàng Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các văn bản khác của MSB đặc biệt là các văn bản liên quan đến tín dụng Thực hiện tiền thẩm định Khách hàng một cách cẩn trọng, kiểm soát thông tin của Khách hàng trên hồ sơ tín dụng đảm bảo chính xác, trung thực và chất lượng hồ sơ trình phê duyệt để giảm thiểu rủi ro cho MSB khi cấp tín dụng Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền Thực hiện đánh giá khách hàng tín dụng định kỳ theo quy định Phối hợp công tác thu hồi nợ theo quy định của MSB Chịu trách nhiệm phối hợp, tương tác với bộ phận thu hồi nợ để xử lý nợ có vấn đề hoặc đưa ra các giải pháp cơ cấu khoản vay khi cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình kinh doanh và kiểm soát được tỷ lệ nợ quá hạn trong giới hạn cho phép
4. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công của Cấp có thẩm quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và tương đương
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh, Tín dụng mảng KHCN, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên bán sản phẩm tín dụng hoặc 3 năm tại vị trí chuyên viên bán hàng trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm
3. Kiến thức
Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB Hiểu biết quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng bán lẻ, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng cho khách hàng, marketing và thẩm định hồ sơ, phân tích tài chính và các xu thế phát triển ngành nghề liên quan đến khách hàng vay là KHCN Hiểu biết về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng bán lẻ cung cấp; đánh giá các tiềm ẩn rủi ro từ khách hàng, thị trường và nội bộ Am hiểu về quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, đặc biệt công tác tín dụng
4. Kỹ năng
5. Các yêu cầu khác
Ưu tiên có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển Khách hàng mới Ưu tiên tuổi từ 20 - 35 Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu được tần suất đi lại nhiều, trung thực, liêm chính trong các hoạt động; thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao
Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

