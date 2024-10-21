Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM DV THANH TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM DV THANH TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV THANH TRANG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH TM DV THANH TRANG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TM DV THANH TRANG

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1068 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tân Bình

Giám sát hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bộ Phận Bán Hàng; Lập kế hoạch và triển khai việc bán hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh; Phân tích thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh; Hướng dẫn, huấn luyện kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng cho nhân viên và phát triển đội ngũ; Chủ động giải quyết các công việc phát sinh liên quan. Trực tiếp hỗ trợ nhân viên cửa hàng vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có); Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa; Thực hiện các chính sách về lập kế hoạch, báo cáo, phân tích và đánh giá hoạt động bán hàng; Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý trực tiếp trong từng thời điểm.
Nam/Nữ sức khoẻ tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Sửa chữa Điện thoại, iPad, Laptop Yêu cầu khác: Thận trọng, trung thực, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực công việc cao. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc. Có laptop cá nhân
Các khoản thưởng khác: Được phân bổ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận và cấp bậc quản lý, bao gồm thưởng doanh số, thưởng thành tích và các khoản thưởng đặc biệt theo từng quý/năm Lương tháng 13 và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo đúng quy định pháp luật Tham gia team building, các hoạt động văn hóa vui chơi, du lịch của công ty Môi trường hiện đại, năng động, sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV THANH TRANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 140 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Thành, quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

