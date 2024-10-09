Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh và tổ chức thực hiện cho sản phẩm

- Phân chia địa bàn, phân công, đôn đốc nhân viên trên các địa bàn làm việc và hỗ trợ nhân viên trong công tác kinh doanh.

- Triển khai, đánh giá các chương trình, chính sách bán hàng và giám sát công việc của cácTDV.

- Đề xuất các chiến lược Marketing, chính sách bán hàng, CSKH tại từng khu vực.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp, Ban Giám đốc công ty Chi tiết: Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, y dược, ....

- Có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm tại vị trí Giám sát hoặc quản lý bán hàng ( ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ngành dược)

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức sắp xếp công việc

- Có khả năng tuyển dụng, đào tạo nhân sự TDV, setup đội nhóm.

- Có quan hệ tốt với các khách hàng lớn là một lợi thế.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, tạo lòng tin với khách hàng.

- Chịu được áp lực tốt, khả năng đi công tác thường xuyên.

- Thực hiện quản lý đội nhóm, triển khai và hoàn thành các kế hoạch của công ty, cấp trên giao.

- Triển khai phát triển thị trường nhãn hàng Sanct Bernhard tại Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn không giới hạn.

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + thưởng doanh số + các khoản thưởng khác theo quy định (lên đến 40tr)

- Phụ cấp công tác phí theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN nghỉ Lễ, nghỉ mát,liên hoan, du lịch kết hợp tập huấn, đào tạo và nhiều quyền lời khác theo quy định của công .

- Có nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

