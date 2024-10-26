Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 15 - 40 triệu Toàn thời gian

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh và tổ chức thực hiện cho sản phẩm
- Phân chia địa bàn, phân công, đôn đốc nhân viên trên các địa bàn làm việc và hỗ trợ nhân viên trong công tác kinh doanh.
- Triển khai, đánh giá các chương trình, chính sách bán hàng và giám sát công việc của cácTDV.
- Đề xuất các chiến lược Marketing, chính sách bán hàng, CSKH tại từng khu vực.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp, Ban Giám đốc công ty Chi tiết: Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, y dược, ....
- Có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm tại vị trí Giám sát hoặc quản lý bán hàng ( ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ngành dược)
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức sắp xếp công việc
- Có khả năng tuyển dụng, đào tạo nhân sự TDV, setup đội nhóm.
- Có quan hệ tốt với các khách hàng lớn là một lợi thế.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, tạo lòng tin với khách hàng.
- Chịu được áp lực tốt, khả năng đi công tác thường xuyên.
- Thực hiện quản lý đội nhóm, triển khai và hoàn thành các kế hoạch của công ty, cấp trên giao.
- Triển khai phát triển thị trường nhãn hàng Sanct Bernhard tại Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn không giới hạn.
- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + thưởng doanh số + các khoản thưởng khác theo quy định (lên đến 40tr)
- Phụ cấp công tác phí theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN nghỉ Lễ, nghỉ mát,liên hoan, du lịch kết hợp tập huấn, đào tạo và nhiều quyền lời khác theo quy định của công .
- Có nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM THANH TRANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 303 Tòa N02 Ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

