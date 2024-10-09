Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty IEC - Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội;, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng cho dự án/ sản phẩm công ty; Đóng gói sản phẩm bất động sản phục vụ cho công tác kinh doanh; Xây dựng hệ thống phân phối các sản phẩm bất động sản; Quản lý sản phẩm bất động sản; Tổ chức hệ thống Phòng Quản lý bán hàng; Quản lý, đánh giá và đào tạo cho cán bộ nhân viên trong phòng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản; Yêu thích và am hiểu lĩnh vực bất động sản; Có hiểu biết về các quy định luật hiện hành; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Kỹ năng quản lý tốt; Trung thực, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty IEC-Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ thứ 2- thứ 6; thứ 7 từ 8:00-12:00; Cung cấp suất ăn trưa tại công ty; Mức lương : 20,000,000 – 25,000,000 VNĐ/ tháng (có thể thoả thuận cao hơn, tuỳ theo năng lực ứng viên); Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng các ngày lễ tết; thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh; Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

