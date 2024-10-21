Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng công ty IEC

- Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội;, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng cho dự án/ sản phẩm công ty; Đóng gói sản phẩm bất động sản phục vụ cho công tác kinh doanh; Xây dựng hệ thống phân phối các sản phẩm bất động sản; Quản lý sản phẩm bất động sản; Tổ chức hệ thống Phòng Quản lý bán hàng; Quản lý, đánh giá và đào tạo cho cán bộ nhân viên trong phòng.
Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch bán hàng cho dự án/ sản phẩm công ty;
Đóng gói sản phẩm bất động sản phục vụ cho công tác kinh doanh;
Xây dựng hệ thống phân phối các sản phẩm bất động sản;
Quản lý sản phẩm bất động sản;
Tổ chức hệ thống Phòng Quản lý bán hàng;
Quản lý, đánh giá và đào tạo cho cán bộ nhân viên trong phòng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản; Yêu thích và am hiểu lĩnh vực bất động sản; Có hiểu biết về các quy định luật hiện hành; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; Kỹ năng quản lý tốt; Trung thực, trách nhiệm trong công việc.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản;
Yêu thích và am hiểu lĩnh vực bất động sản;
Có hiểu biết về các quy định luật hiện hành;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Kỹ năng quản lý tốt;
Trung thực, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty IEC-Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội; Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ thứ 2- thứ 6; thứ 7 từ 8:00-12:00; Cung cấp suất ăn trưa tại công ty; Mức lương : 20,000,000 – 25,000,000 VNĐ/ tháng (có thể thoả thuận cao hơn, tuỳ theo năng lực ứng viên); Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Thưởng các ngày lễ tết; thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh; Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở;
Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty IEC-Thôn cổ điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội;
Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ thứ 2- thứ 6; thứ 7 từ 8:00-12:00;
Cung cấp suất ăn trưa tại công ty;
Mức lương : 20,000,000 – 25,000,000 VNĐ/ tháng (có thể thoả thuận cao hơn, tuỳ theo năng lực ứng viên);
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Thưởng các ngày lễ tết; thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh;
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cổ Điển A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

