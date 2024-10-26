Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

01 Quản lý Miền Bắc/Trưởng phòng kinh doanh kênh OTC Dược phẩm ưu tiên ứng viên khu vực Hà Nội

Công việc cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của khu vực

- Thực hiện phát triển hệ thống: nhà thuốc, CTV, đại lý kênh OTC

- Xây dựng tuyến bán hàng, quản lý danh sách khách hàng

- Hỗ trợ, xử lý kịp thời các nhà thuốc, đại lý, cộng tác viên tại các tỉnh được phân công

- Xây dựng chính sách bán hàng

- Thực hiện báo cáo theo quy định về: kết quả kinh doanh, khách hàng, đại lý, cộng tác viên.

- Cập nhật, thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, dược... Có kinh nghiệm quản lý bán hàng OTC >2 năm. Có kinh nghiệm phát triển hệ thống các nhà thuốc, đại lý, cộng tác viên ngành Dược phẩm, thực phẩm chức năng Có mối quan hệ với các nhà thuốc tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Nam Có tư duy phân tích thị trường, nhạy bén với sự biến đổi của thị trường.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, dược...

Có kinh nghiệm quản lý bán hàng OTC >2 năm.

Có kinh nghiệm phát triển hệ thống các nhà thuốc, đại lý, cộng tác viên ngành Dược phẩm, thực phẩm chức năng

Có mối quan hệ với các nhà thuốc tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Nam

Có tư duy phân tích thị trường, nhạy bén với sự biến đổi của thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng trên 20tr+ Doanh số. Thu nhập: 30tr – 50tr +++ Phụ cấp, công tác phí Phúc lợi hấp dẫn Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, kết nối nhân viên. Là nơi phát huy khả năng sáng tạo, mong muốn được thể hiện, được tạo giá trị

Lương cứng trên 20tr+ Doanh số. Thu nhập: 30tr – 50tr +++

Phụ cấp, công tác phí

Phúc lợi hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, kết nối nhân viên.

Là nơi phát huy khả năng sáng tạo, mong muốn được thể hiện, được tạo giá trị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC

