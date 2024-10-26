Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
01 Quản lý Miền Bắc/Trưởng phòng kinh doanh kênh OTC Dược phẩm ưu tiên ứng viên khu vực Hà Nội
Công việc cụ thể như sau:
- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của khu vực
- Thực hiện phát triển hệ thống: nhà thuốc, CTV, đại lý kênh OTC
- Xây dựng tuyến bán hàng, quản lý danh sách khách hàng
- Hỗ trợ, xử lý kịp thời các nhà thuốc, đại lý, cộng tác viên tại các tỉnh được phân công
- Xây dựng chính sách bán hàng
- Thực hiện báo cáo theo quy định về: kết quả kinh doanh, khách hàng, đại lý, cộng tác viên.
- Cập nhật, thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, dược...
Có kinh nghiệm quản lý bán hàng OTC >2 năm.
Có kinh nghiệm phát triển hệ thống các nhà thuốc, đại lý, cộng tác viên ngành Dược phẩm, thực phẩm chức năng
Có mối quan hệ với các nhà thuốc tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Nam
Có tư duy phân tích thị trường, nhạy bén với sự biến đổi của thị trường.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng trên 20tr+ Doanh số. Thu nhập: 30tr – 50tr +++
Phụ cấp, công tác phí
Phúc lợi hấp dẫn
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty
Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, kết nối nhân viên.
Là nơi phát huy khả năng sáng tạo, mong muốn được thể hiện, được tạo giá trị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN TRƯỜNG PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI