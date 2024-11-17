Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng

Tìm kiếm và mở rộng hệ thống nhà phân phối

Xây dựng chiến lược phát triển điểm bán lẻ:

Quản lý xuất nhập hàng, thu tiền của nhân viên trong việc bán hàng hàng ngày

Giám sát và tối ưu hóa hoạt động bán hàng

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và thị trường về sản phẩm, hỗ trợ đội ngũ marketing và phát triển sản phẩm trong việc cải tiến chất lượng

Đại diện thương hiệu trong các hoạt động bán hàng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt là các sản phẩm như bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, hoặc các sản phẩm tương tự.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Kỹ năng quản lý đội nhóm, khả năng giao tiếp tốt và có tư duy tổ chức để xây dựng và tối ưu hóa các tuyến bán hàng.

Am hiểu thị trường truyền thống: Hiểu biết về thị trường kênh truyền thống và hệ thống phân phối tại các cửa hàng tạp hóa.

Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra các quyết định chiến lược.

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Khám sức khỏe định kỳ

Team building

Gift voucher sinh nhật

...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

