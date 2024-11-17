Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
ANNAM GOURMET Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng
Tìm kiếm và mở rộng hệ thống nhà phân phối
Xây dựng chiến lược phát triển điểm bán lẻ:
Quản lý xuất nhập hàng, thu tiền của nhân viên trong việc bán hàng hàng ngày
Giám sát và tối ưu hóa hoạt động bán hàng
Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và thị trường về sản phẩm, hỗ trợ đội ngũ marketing và phát triển sản phẩm trong việc cải tiến chất lượng
Đại diện thương hiệu trong các hoạt động bán hàng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt là các sản phẩm như bánh kẹo, đồ ăn nhẹ, hoặc các sản phẩm tương tự.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Kỹ năng quản lý đội nhóm, khả năng giao tiếp tốt và có tư duy tổ chức để xây dựng và tối ưu hóa các tuyến bán hàng.
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo:
Am hiểu thị trường truyền thống: Hiểu biết về thị trường kênh truyền thống và hệ thống phân phối tại các cửa hàng tạp hóa.
Am hiểu thị trường truyền thống:
Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra các quyết định chiến lược.
Kỹ năng phân tích:

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ
Team building
Gift voucher sinh nhật
...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

