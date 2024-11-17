Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ANNAM GOURMET Pro Company
- Hồ Chí Minh: 35 Phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng
Tìm kiếm và mở rộng hệ thống nhà phân phối
Xây dựng chiến lược phát triển điểm bán lẻ:
Quản lý xuất nhập hàng, thu tiền của nhân viên trong việc bán hàng hàng ngày
Giám sát và tối ưu hóa hoạt động bán hàng
Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và thị trường về sản phẩm, hỗ trợ đội ngũ marketing và phát triển sản phẩm trong việc cải tiến chất lượng
Đại diện thương hiệu trong các hoạt động bán hàng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Kỹ năng quản lý đội nhóm, khả năng giao tiếp tốt và có tư duy tổ chức để xây dựng và tối ưu hóa các tuyến bán hàng.
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo:
Am hiểu thị trường truyền thống: Hiểu biết về thị trường kênh truyền thống và hệ thống phân phối tại các cửa hàng tạp hóa.
Am hiểu thị trường truyền thống:
Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra các quyết định chiến lược.
Kỹ năng phân tích:
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Team building
Gift voucher sinh nhật
...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
