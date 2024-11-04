Tuyển Công nghệ Thông tin Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu, thiết kế các kịch bản danh sách kiểm thử; Lên kế hoạch và tiến hành các công đoạn kiểm thử sản phẩm theo phương án đã định; Đảm bảo chất lượng của game đúng với tiêu chuẩn của công ty; Đảm bảo game tuân thủ chính sách phát hành của App Store và Google Play; Tham gia xây dựng, giám sát, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo bảo chất lượng dự án.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime, thích chơi game và mong muốn làm việc trong ngành game; Có kinh nghiệm làm QA, Tester từ 6 tháng trở lên; Có nền tảng ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan là một lợi thế; Năng động, sáng tạo, hòa đồng, ham học hỏi; Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn; Chăm chỉ, cầu toàn và giao tiếp tốt.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000Đ - 10.000.000Đ (Thương lượng theo năng lực). Phụ cấp ăn trưa + thưởng chuyên cần 1.000.000Đ Hỗ trợ vé gửi xe; Thưởng dự án, thưởng lễ Tết; Hưởng các quyền lợi sinh nhật, nghỉ phép hàng năm; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Chế độ BHXH đầy đủ; Trà, cafe miễn phí; Được tham gia Teambuilding/Du lịch 1-2 lần mỗi năm và nhiều hoạt động khác; Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

