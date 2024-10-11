Tuyển IT phần mềm Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Đảm bảo chất lượng của game đúng với tiêu chuẩn của team; Đảm bảo game đúng với policy của các nền tảng; Thực hiện công đoạn test trước khi submit game lên store; Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kiểm tra an toàn chất lượng cho dự án.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, làm Fulltime (có linh hoạt 1-2 buổi nếu vướng lịch học); Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường; Thích chơi game và mong muốn làm việc trong ngành game; Có nền tảng ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan là một lợi thế; Năng động, sáng tạo, hòa đồng, ham học hỏi; Chăm chỉ, cầu toàn và giao tiếp tốt.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ tùy năng lực ứng viên; Được đào tạo nâng cao chuyên môn; Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức; Hưởng các quyền lợi sinh nhật; Khu giải trí chơi game, bóng bàn. Trà, cafe miễn phí,...; Được tham gia nhiều hoạt động tại công ty; Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

