Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Khả năng đọc hiểu các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế, phân tích yêu cầu. Xây dựng tài liệu kiểm thử (Test design, Test scenarios, Test cases /Checklist, Test script, Test Data...) cho sản phẩm. Thực hiện kiểm thử hệ thống, dịch vụ phát triển dựa trên các nền tảng .NET, Java, PHP, MS SQL Server và nền tảng di động (iOS, Android, Win8,10...). Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử về tính năng, hiệu năng, chất lượng. Đề xuất và tư vấn cho đội phát triển về các lỗi của phần mềm và cải tiến tính năng sản phẩm dịch vụ. Xây dựng và quản lý quy trình phần mềm. Xây dựng các tài liệu và báo cáo liên quan đến kiểm thử. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo. Tham gia đào tạo về hệ thống và dịch vụ.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc sau Đại học chuyên ngành kỹ thuật, như Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, chứng chỉ trong lĩnh vực liên quan. Nắm vững quy trình phát triển phần mềm và quy trình/kiến thức kiểm thử phần mềm (ưu tiên ứng viên đã làm việc trong mô hình Agile Scrum và có chứng chỉ ISTQB) Có khả năng viết Test Plan, Test/ Bug report. Hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Intergration Test, Functional Test, Systerm Test...) Có kỹ năng trình bày tài liệu rõ ràng, mạch lạc. Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án. Chịu được áp lực cao trong công việc Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, có khả năng tự học hỏi. Chủ động, sáng tạo trong công việc. Ngoại ngữ: đọc/viết tiếng Anh chuyên ngành thành thạo. Ưu tiên ứng viên có kỹ năng thuyết trình. Có kiến thức lập trình cơ bản, nắm vững Hệ CSDL SQL là một lợi thế. Có kiến thức về Selenium WebDriver là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập 13 - 15 tháng lương/năm
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe, phụ cấp trang phục
- BHXH theo luật Lao động, Bảo hiểm sức khoẻ PVI
- Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn của công ty
- Review tăng lương 2 lần/năm
- Du lịch, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

