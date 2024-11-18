Tuyển Quản Lý Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng, Văn Phú Victoria, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, xây dựng tiêu chuẩn và triển khai thực hiện hoạt động quản lý chất lượng tại công ty, đồng thời phân tích xu hướng kết quả thực hiện, xác định các lỗ hổng chất lượng, tuân thủ

• Tổ chức đào tạo, triển khai và duy trì và hướng dẫn cho các phòng ban thực hiện các hành động nhằm tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn

• Kiểm soát và đánh giá việc thực hiện tác nghiệp theo đúng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đã được ban hành

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để khắc phục và hoàn thiện chất lượng dịch vụ nội bộ/ bên ngoài và đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định

• Đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng và hiệu suất, tiến độ, quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả của Hệ thống chất lượng.

• Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ từ Đại học trở lên các ngành xét nghiệm, y học, sinh học, công nghệ sinh học....và các ngành khác có liên quan

Có kinh nghiệm 5 năm vị trí kiểm soát chất lượng ở các đơn vị y tế

Có chứng chỉ đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.

Có hiểu biết cơ cấu, tổ chức và công việc của Phòng xét nghiệm

Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm, chỉn chu.

Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.

- Thưởng các ngày lễ, Tết.

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Được đào tạo bài bản và cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

- Các chế độ xét nghiệm chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

- Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

- Các chế độ khác: BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin