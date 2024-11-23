Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số C5 ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Trực tiếp giám sát các hoạt động của bếp để đánh giá tình hình theo từng công đoạn: Tiếp nhận, sơ chế, chế biến, chia thực phẩm, vận chuyển, vệ sinh...

- Trực tiếp giám sát các hoạt động của bếp theo tiêu chuẩn VSATTP và qui trình phòng ngừa.

- Kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào qua bộ test (khi được yêu cầu). Kiểm tra bát, thìa, khay... bằng mắt thường hoặc thuốc thử tại bếp.

- Kiểm tra và lập biên bản các hạng mục lỗi, có xác nhận của Quản lý/Bếp chính và nhà cung cấp để làm căn cứ phạt theo quy định.

- Đưa ra các lỗi hàng ngày cho Quản lý và Bếp chính để có phương án và thời gian khắc phục.

- Gửi báo cáo tình hình hàng ngày và hàng tuần (vào chiều thứ 6 từ email của công ty) kèm với biện pháp khắc phục đã thực hiện. Những vấn đề còn tồn đọng, phương hướng và thời gian giải quyết.

- Trao đổi với Quản lý bếp các hạng mục yêu cầu từ Khách hàng và từ Ban Giám sát/Ban Giám đốc quan tâm

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên bếp về VSATTP

- Lập danh mục tài liệu liên quan đến mảng VSATTP của Công ty, thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, quản lý các tài liệu này.

- Lập quy trình, quy định, biểu mẫu liên quan đến hoạt động của bếp.

- Quản lý các dụng cụ, mẫu test thử

- Kiểm soát hạn sử dụng của sẩn phẩm, tem nhãn, bao bì, quy cách đóng gói của các sản phẩm...

- Nắm rõ bộ hồ sơ của An Thịnh, hồ sơ nhà cung cấp. Phối hợp với Phòng mua theo dõi bộ hồ sơ của nhà cung cấp theo đúng yêu cầu và còn hiệu lực. Yêu cầu nhà cung cấp nộp các giấy tờ liên quan khi sắp hết hạn. Phối hợp với Phòng mua kiểm tra nhà cung cấp định kỳ và/hoặc đột xuất.

- Theo dõi thời gian hiệu lực của Bảo hiểm suất ăn, đề xuất mua mới khi đến hạn.

- Các công tác liên quan đến vệ sinh môi trường tại cơ sở: Diệt côn trùng, tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra, thẩm định ....

- Tiếp đón các đoàn kiểm tra VSATTP: Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khi có đoàn kiểm tra, giám sát Bếp tuân thủ quy định của Công ty để đón đoàn.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Trưởng nhóm.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Quản lý chất lượng, Kỹ thuật,...

Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý chất lượng.

Có hiểu biết và kinh nghiệm về ISO.

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng.

Thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

• Phụ cấp ăn trưa và các lợi ích khác.

• Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng hàng năm, nghỉ phép, lương tháng 13.

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

• Công ty cung cấp đủ điện thoại và máy tính để làm việc.

• Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

