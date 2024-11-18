Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HOWELL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HOWELL (VIỆT NAM)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HOWELL (VIỆT NAM)

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN SÓNG THẦN 3, PHÚ TÂN, THỦ DẦU MỘT, BD, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Thực hiện các công việc về quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001
2. Tham gia vào các đợt đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá chứng chỉ)
3. Kiểm soát hệ thống tài liệu hồ sơ của toàn công ty (cập nhật khi có thay đổi)
4. Hổ trợ công việc quản lý chất lượng của công ty
5. Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng trở lên
2. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành điện tử, máy hút bụi
3. Có khả năng vẽ và nhận dạng bản vẽ
4. Thành thạo các công cụ thiết bị đo lường QC
5. Nắm vững các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO9001
6.Tiếng trung giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HOWELL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận cao
2. Tham gia BHXH, chế độ phúc lợi cao.
3. Các chế độ khác theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HOWELL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HOWELL (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sóng Thần 3, Phú Tân, TDM, BD

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

