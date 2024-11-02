Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Richy, cụm CN Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

1 Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn công ty công bố • Kiểm soát chất lương nguyên vật liệu tại chuyền: date, NCC, khối lượng từng mẻ trước khi đưa vào nhào trộn. Kiểm soát công thức, thông số sản xuất, các công đoạn sản xuất Kiểm soát chất lượng thành phẩm đầu ra. Không để phát sinh lô hàng lỗi phải xử lý lại do phát hiện lỗi không kịp thời. • Thực hiện các checklist hàng ngày công việc mình phụ trách và kiểm soát việc thực hiện biểu mẫu sản xuất thực hiện có đúng thực tế không. Đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết • Thực hiện lấy mẫu , lưu mẫu, cập nhật sổ lưu mẫu sản phẩm • Hướng dẫn công nhân, tuân thủ QTSX và ghi biểu mẫu

1 Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn công ty công bố

• Sản xuất tuân thủ đúng thông số RD ban hành • Không có lô hàng lỗi khoanh vùng phải xử lý lại. • 100% hồ sơ biểu mẫu tại các công đoạn sản xuất, ghi đầy đủ thông tin, chính xác, lưu tại BP.QC • Hoàn thành báo cáo hàng ngày đúng thời hạn. • Lấy mẫu, lưu mẫu đúng qui định • % Công nhân đạt sau khi đào tạo 2 Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng qui định • Giám sát việc tuân thủ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, kiểm soát côn trùng, vệ sinh máy móc thiết bị, phân tích đánh giá và đóng các RCA về vệ sinh

2 Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng qui định

• GMP hàng tháng đạt 80% trở lên 3 Khi kiểm soát tại các công đoạn sản xuất, có nghi ngờ về các mối nguy thì lập báo cáo SPKPH, phiếu KPPN, làm việc cùng bộ phận liên quan đề xuất hướng xử lý, theo dõi kết quả xử lý cho đến khi hoàn thành. • Hoàn thành đóng báo cáo KPH, KPPN theo đúng deadline 4 Cùng QA tìm nguyên nhân, đưa biện pháp khắc phục các phản hồi khách hàng Chính xác, không để lặp lại phản hồi 5 Tham gia cùng RD khi thử nghiệm hoặc đánh giá test sản phẩm mới Báo cáo thử nghiệm chính xác 6 Sử dụng tài sản và quản lý tài sản, CCDC phòng QC Không để thất lạc, hỏng hóc 7 Đảm bảo tính bảo mật Qui Trình và Công Thức theo đúng qui định nhằm nâng cao tính hiệu lực hệ thống và nâng cao tinh thần quản lý tại vị trí đảm trách. Không có thất thoát về tính bảo mật xuất phát từ phòng QC

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 Học vấn, trình độ chuyên môn Tôt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng ngành CN thực phẩm hoặc các ngành liên quan. 2 Kinh nghiệm làm việc (số năm kinh nghiệm, lĩnh vực) Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng ở vị trí tương đương

3 Chi tiết, tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận, trung thực, cương quyết, khó tính, ăn to nói lớn

4 Làm được ca

Tại Công ty cổ phần thực phẩm richy Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9-13 triệu/tháng Phụ cấp tiền trọ cho nhân sự ở xa Ăn ca tại Công ty BHXH đóng sau 02 tháng Lương tháng 13, thưởng lễ tết đầy đủ Thưởng quý Du lịch, nghỉ mát hàng năm Bảo hiểm PVI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm richy Miền Bắc

