Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập Tới 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Xử lý data EPOD
Liên hệ và trao đổi với khách hàng: Kiểm tra và xác nhận trạng thái đơn hàng
Nhập liệu báo cáo tương ứng
Kiểm tra hành trình vận đơn theo quy trình vận hành

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop để thuận tiện xử lý công việc
Có thể làm việc theo ca
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ƯU TIÊN CÁC BẠN SINH VIÊN NĂM CUỐI CÓ THỂ LÀM FULLTIME

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng
Làm việc trong môi trường trẻ tại đơn vị quy mô hơn 5000 nhân sự
Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

