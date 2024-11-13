Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập Tới 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Xử lý data EPOD

Liên hệ và trao đổi với khách hàng: Kiểm tra và xác nhận trạng thái đơn hàng

Nhập liệu báo cáo tương ứng

Kiểm tra hành trình vận đơn theo quy trình vận hành

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop để thuận tiện xử lý công việc

Có thể làm việc theo ca

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ƯU TIÊN CÁC BẠN SINH VIÊN NĂM CUỐI CÓ THỂ LÀM FULLTIME

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng

Làm việc trong môi trường trẻ tại đơn vị quy mô hơn 5000 nhân sự

Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

