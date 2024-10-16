Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chi nhánh Him Lam - Số 26, Đường 14, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và vận hành các hoạt động kinh doanh tại chi nhánh nhầm đảm bảo doanh thu, đảm bảo dịch vụ và chăm sóc khách hàng;

Phối hợp cùng phòng Đào tạo giám sát chất lượng về giáo viên và học viên tại chi nhánh để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

Quản lý thông tin, cơ sở vật chất, hồ sơ chứng từ, học phí, thu, chi tại chi nhánh;

Giải quyết các vấn đề hằng ngày đảm bảo cho quá trình vận hành được xuyên suốt;

Báo cáo hoạt động, số liệu chi nhánh định kỳ hằng ngày, tháng, quý, năm;

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi công việc theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing,...

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương;

Có khả năng tư vấn thuyết phục khách hàng, tạo mối quan hệ với phụ huynh;

Có khả năng quan sát, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và sáng tạo trong côngviệc;

Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty.

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;

Lương tháng 13, thưởng sinh nhật, lễ, tết, thưởng doanh số,...

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BNTN, phép năm nguyên lương

Tham gia các khóa đào tạo;

Được sử dụng, luyện tập các môn nghệ thuật bằng nhạc cụ, họa cụ của công ty;

Làm việc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và năng động.

