Tuyển Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Đà Nẵng - P. Máy Tơ, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Địa điểm làm việc:

Cơ sở 1: Số 09 đường Đà Nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng Cơ sở 2: Số 131 Quang Trung - Hà Đông - HN

- Quản lý nhân sự: sắp xếp ca làm việc; training nhân viên, giải quyết các xung đột trong quan hệ lao động.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mục tiêu doanh số cho cửa hàng. Hỗ trợ và thúc đẩy nhân viên bán hàng đạt doanh số được giao

- Duy trì và phát huy tinh thần làm việc tập thể của nhân viên trong Cửa hàng

- Phối hợp kế toán đảm bảo hoàn thành nộp doanh thu và kiểm kê theo quy định

- Phối hợp quản lý cấp trên và nhân viên triển khai các chương trình khuyến mại

- Có nhiệm vụ trực tiếp training và bố trí nhân viên bán hàng, trưng bày sản phẩm, kiểm kê hàng hóa, cơ sở vật chất

- Bảo quản hàng hóa, kiểm tra tồn kho, xuất bán, xuất trả

- Tương tác, báo cáo cấp quản lý về các vấn đề trong cửa hàng

- Theo dõi, báo cáo những vấn đề liên quan đến bảo trì cửa hàng

- Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên đồng thời đưa ra những đề xuất, sáng kiến nhằm đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu bán hàng do Công ty đề ra

- Trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi 25 trở lên

- Giao tiếp: nhanh nhẹn, niềm nở, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 đến 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang, phụ kiện, làm đẹp, bán lẻ, nhà hàng.....

- Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái, sắp xếp ca làm theo lịch cá nhân, 27 công/tháng, thử việc 1 tháng;

- Thưởng KPIs, lương trách nhiệm, doanh thu cửa hàng với cơ chế hấp dẫn, lương tháng 13, lương tháng 14; các ngày Lễ, Tết trong năm; nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập;

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Được tham gia nghỉ mát (2023 nghỉ mát vào tháng 7 ở Cô Tô), liên hoan, hội họp, tất niên... hàng năm; chế độ sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...; phụ cấp ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ hấp dẫn khác;

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức; lộ trình thăng tiến đến CHT cao cấp, Sale Admin, Quản lý vùng, GĐ vận hành;

- Lương, thưởng luôn đúng hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

