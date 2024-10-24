Tuyển Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AEON Xuân Thủy - Mipec Building, số 122 - 124 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

1. Nhiệm vụ vận hành a. Quản lý hàng hóa - Giám sát để đảm bảo: - Hàng hóa được bổ sung đầy đủ, trong tình trạng tốt và chất lượng. - Tất cả hàng hóa trưng bày đều theo sơ đồ hoặc hướng dẫn của Quản lý và toàn bộ giá cả giữa hàng trưng bày và phiếu giá đều được kiểm đếm. - Việc kiểm tra giá trên POS/SST và thay đổi nhãn giá (nếu cần) được hoàn tất trước khi mở cửa hàng. - Đặt hàng trực tiếp với Nhà cung cấp và nhận hàng từ MMD. - Quản lý hàng tồn kho và lặp lại đơn hàng khi hàng tồn kho giảm xuống một mức cụ thể. Trả lại và trao đổi hàng hóa bị hư hỏng. - Tham dự Kiểm kê hàng năm 2 lần theo đúng kế hoạch. b. Quản lý trang thiết bị - Giám sát để đảm bảo: - Thiết bị vận hành, hệ thống chiếu sáng và đồ đạc cố định (toa xe, kệ, v.v.) ở trong tình trạng tốt - Sàn bán hàng được giữ sạch sẽ và gọn gàng. - Thực hiện đúng quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy. - Đặt hàng POP, thực hiện triển lãm POP, kiểm tra POP để đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ. - Thực hiện đóng mở sàn. - Kiểm tra và xác minh sự khác biệt về tồn kho và số liệu bán hàng sau khi Kiểm kê hàng hóa và báo cáo. c. Dịch vụ khách hàng - Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để khuyến khích up sale. Thái dộ lịch sự và lắng nghe nhu cầu của khách hàng. - Nhận thông tin và giới thiệu tới khách hàng về hàng mới về, các chương trình khuyến mãi, chính sách thanh toán, đổi/trả,... - Xử lý các khiếu nại của khách hàng hoặc khiếu nại, bán hàng khó khăn, phức tạp. - Nhập/truy xuất dữ liệu thông tin tài khoản khách hàng trên hệ thống. - Xác minh và nghiên cứu dữ liệu về tình trạng đăng ký, điểm cân bằng và lịch sử mua hàng. - Đóng vai trò là nhân viên thu ngân chính trong việc hỗ trợ các vấn đề của khách hàng. - Tuân thủ Nội quy Công ty về Dịch vụ Khách hàng (chào hỏi, mỉm cười, cúi chào và thái độ đối với khách hàng). d. Hoạt động thu ngân: - Nắm rõ các chương trình khuyến mãi bán hàng hiện hành. - Đổi tiền mặt và phân phối cho quầy thu ngân. - Đảm bảo các thiết bị máy tính tiền (cuộn kiểm toán, cuộn nhiệt, hộp mực máy in) và các loại túi nylon luôn sẵn sàng, đầy đủ để phục vụ hoạt động hàng ngày. - Đảm bảo máy tính tiền và thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng ở trong tình trạng tốt. - Đảm bảo các móc treo, thẻ tay và các vật dụng còn sót lại được thu gom kịp thời. - Loại bỏ những hàng hóa không cần thiết tại quầy thu ngân không hoạt động. - Đảm bảo bảng hiệu phải được trưng bày ở tình trạng phù hợp tại quầy thu ngân. - Kiểm tra tất cả các quầy thu ngân để tránh xếp hàng dài đặc biệt vào thời gian cao điểm hoặc cuối tuần. - Kiểm tra ngẫu nhiên tại quầy thu ngân để tránh gian lận. - Chịu trách nhiệm điều tra mọi tình huống mất cân bằng và báo cáo cấp trên. - Thực hiện bàn giao ca ngày và đêm. - Kiểm tra và sửa chữa kịp thời các sai sót tại quầy thu ngân; báo cáo lỗi cho Line Manager. đ. Hoạt động 5S: - Giám sát, kiểm tra các thủ tục về công việc dọn phòng để đảm bảo quầy thu ngân sạch sẽ, ngăn nắp. 2. Doanh thu và lợi nhuận - Phối hợp với Nhà cung cấp để thực hiện các chương trình khuyến mãi. - Xác định mặt hàng bán thấp, chất lượng không tốt. Ước tính nhu cầu của người tiêu dùng và tư vấn cho bộ phận bán hàng. - Lưu trữ hồ sơ đơn hàng mua, bán hàng. Báo cáo định kỳ về kết quả bán hàng top, khuyến mại, khảo sát thị trường/khảo sát đối thủ cạnh tranh. - Cung cấp số liệu bán hàng hàng ngày của quầy nhượng quyền cho nhà quảng cáo - Hỗ trợ nhân viên thu ngân trả/đổi hàng hóa theo yêu cầu. 3. Quản lý nhân lực - Lập kế hoạch và chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, kế hoạch ca trực và phân công cấp dưới trực. - Đảm bảo đủ nhân lực trong quá trình kinh doanh trong các tình huống đặc biệt. - Xác định và giảm bớt các nhiệm vụ không cần thiết để tăng năng suất của nhân viên. - Thường xuyên đào tạo, động viên cấp dưới trong công việc hàng ngày. - Xác định nhân viên tiềm năng cho mục đích lập kế hoạch kế nhiệm. - Xây dựng và phát huy tinh thần làm việc nhóm. 4.Các quy tắc và quy định - Tuân thủ mọi quy trình làm việc, chính sách, nội quy, quy định của công ty. - Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy định.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan trong môi trường kinh doanh bán lẻ, siêu thị, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và lãnh đạo tốt. Có tính kỷ luật cao với khả năng làm việc độc lập. Kỹ năng thuyết trình và bán hàng tốt. Biết sử dụng máy tính (Word, Excel & PowerPoint). Có thể làm việc theo ca & ngày lễ, Tết.

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được phục vụ cơm trưa miễn phí Quà mừng vào các dịp lễ/Tết Lương tháng 13 Thưởng thành tích hàng năm Phép năm: 12 ngày/năm Thưởng kinh doanh hàng tháng Ngoài ngày phép được hưởng theo quy định luật Lao Động, Nhân viên được tặng thêm 1 ngày phép vào đúng năm thứ 5 làm việc tại AEON VIỆT NAM. Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng qua công việc hằng ngày; các khóa học đào tạo chuyên môn cũng như kỹ năng mềm với những chuyên gia giàu kinh nghiệm của AEON VIỆT NAM và tập đoàn AEON.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

