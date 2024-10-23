Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Đảm bảo doanh số bán hàng của cá nhân và của cửa hàng do Công ty đặt ra.

- Cập nhật chương trình bán hàng, xu hướng thời trang để triển khai các phương án bán hàng tới từng nhân viên.

- Phân công công việc, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên theo tuần, theo ngày.

- Đào tạo huấn luyện nhân viên các kỹ năng bán hàng, quản lý và bảo quản hàng hoá, dịch vụ khách hàng

- Bảo đảm nhân viên trong cửa hàng thực hiện tốt việc phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn công ty

- Chịu trách nhiệm về số Xuất Nhập Tồn hàng hoá, luân chuyển hàng hoá giữa các cửa hàng, hàng đủ nhãn mác, alarm và được sắp xếp khoa học trong kho.

- Hoàn tất các báo cáo doanh số, hàng hoá, chi phí hành chính... của cửa hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với Quản lý chuỗi, Quản Lý nhãn hàng để thúc đẩy sự phát triển cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 19 đến 30. Tự tin, Giao tiếp tốt. Có kinh nghiệm làm Quản lý, Giám sát khối bản lẻ trên 1 năm

Tuổi từ 19 đến 30.

Tự tin, Giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm làm Quản lý, Giám sát khối bản lẻ trên 1 năm

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ Cấp ăn ca + Hoa hồng bán hàng

- Tổng thu nhập: Tuỳ thuộc khả năng.

- THỬ VIỆC 2 THÁNG HƯỞNG 85% LƯƠNG CỨNG

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểm tai nạn Generali 24/24

- Phép năm từ 12 - 15 ngày/ năm.

- Thưởng lễ, thưởng tháng 13, Tham gia công đoàn, quà sinh nhật, hiếu, hỉ ....

- Được ưu tiên sắp xếp làm việc tại cửa hàng theo khu vực ứng tuyển

- Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; được đào tạo thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

