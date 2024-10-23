Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Đảm bảo doanh số bán hàng của cá nhân và của cửa hàng do Công ty đặt ra.
- Cập nhật chương trình bán hàng, xu hướng thời trang để triển khai các phương án bán hàng tới từng nhân viên.
- Phân công công việc, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên theo tuần, theo ngày.
- Đào tạo huấn luyện nhân viên các kỹ năng bán hàng, quản lý và bảo quản hàng hoá, dịch vụ khách hàng
- Bảo đảm nhân viên trong cửa hàng thực hiện tốt việc phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn công ty
- Chịu trách nhiệm về số Xuất Nhập Tồn hàng hoá, luân chuyển hàng hoá giữa các cửa hàng, hàng đủ nhãn mác, alarm và được sắp xếp khoa học trong kho.
- Hoàn tất các báo cáo doanh số, hàng hoá, chi phí hành chính... của cửa hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với Quản lý chuỗi, Quản Lý nhãn hàng để thúc đẩy sự phát triển cửa hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 19 đến 30. Tự tin, Giao tiếp tốt. Có kinh nghiệm làm Quản lý, Giám sát khối bản lẻ trên 1 năm
Tuổi từ 19 đến 30.
Tự tin, Giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm làm Quản lý, Giám sát khối bản lẻ trên 1 năm

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ Cấp ăn ca + Hoa hồng bán hàng
- Tổng thu nhập: Tuỳ thuộc khả năng.
- THỬ VIỆC 2 THÁNG HƯỞNG 85% LƯƠNG CỨNG
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểm tai nạn Generali 24/24
- Phép năm từ 12 - 15 ngày/ năm.
- Thưởng lễ, thưởng tháng 13, Tham gia công đoàn, quà sinh nhật, hiếu, hỉ ....
- Được ưu tiên sắp xếp làm việc tại cửa hàng theo khu vực ứng tuyển
- Được hưởng chính sách mua hàng giảm giá.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; được đào tạo thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Phú Điền, Số 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

