Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý nhân viên bán hàng:

- Có kĩ năng quản lí nhân viên: kiểm soát, đánh giá, đề xuất cải tiến năng lực bán hàng tại điểm bán. - Đào tạo kỹ năng bán hàng và quy trình làm việc cho nhân viên.

2. Giám sát, quản lý các quy trình bán hàng:

- Theo dõi doanh số, doanh thu bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Đánh giá sản phẩm bán chạy/bán chậm, nhu cầu của thị trường. - Đưa ra các đề xuất phương án cải thiện chất lượng sản phẩm. - Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy doanh số cho sản phẩm. - Đảm bảo chuẩn mực trưng bày hàng hóa.

3. Trực tiếp quản lý cửa hàng:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm. - Nhìn thấy được định hướng kinh doanh, đề xuất được các giải pháp kinh doanh. - Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa lỗi, hỏng. - Kiểm soát kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản của cửa hàng tránh gây thất thoát, hư hỏng. - Đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ cho cửa hàng. - Đảm bảo tác phong và thái độ chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng.

4. Phối hợp với bộ phận liên quan: Hỗ trợ tuyển dụng. - Theo dõi và cập nhật liên tục các chiến dịch Marketing. - Nắm bắt xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để báo cáo cho Cấp quản lý.

5. Quản lý dữ liệu khách hàng:

- Kỹ năng quản lý hiệu quả database: khảo sát và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. - Đề xuất phương án để tìm kiếm khách hàng mới và “giữ chân” khách hàng cũ. - Tư duy dịch vụ tốt, có khả năng tương tác với khách và xử lí các tình huống của khách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm việc trong các Trung tâm thương mại. Có kiến thức chuyên môn về Quản lý nhóm. Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí liên quan.

Từng làm việc trong các Trung tâm thương mại.

Có kiến thức chuyên môn về Quản lý nhóm.

Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí liên quan.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục. Kỹ năng thuyết trình, đào tạo. Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm. Kỹ năng xử lý vấn đề. Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

Kỹ năng thuyết trình, đào tạo.

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.

Kỹ năng xử lý vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng.

Thái độ làm việc:

Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Luôn chủ động trong công việc. Không ngừng học hỏi và phát triển. Trung thực, thẳng thắn. Bảo mật thông tin kinh doanh. Có tầm nhìn xa, có chí cầu tiến.

Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm.

Luôn chủ động trong công việc.

Không ngừng học hỏi và phát triển.

Trung thực, thẳng thắn.

Bảo mật thông tin kinh doanh.

Có tầm nhìn xa, có chí cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

• Lương cạnh tranh + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs) + Thưởng năm

• Chế độ BHXH, BH PVI

• Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động

• Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin