Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thời Trang Pandemos
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý nhân viên bán hàng:
- Có kĩ năng quản lí nhân viên: kiểm soát, đánh giá, đề xuất cải tiến năng lực bán hàng tại điểm bán. - Đào tạo kỹ năng bán hàng và quy trình làm việc cho nhân viên.
2. Giám sát, quản lý các quy trình bán hàng:
- Theo dõi doanh số, doanh thu bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Đánh giá sản phẩm bán chạy/bán chậm, nhu cầu của thị trường. - Đưa ra các đề xuất phương án cải thiện chất lượng sản phẩm. - Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy doanh số cho sản phẩm. - Đảm bảo chuẩn mực trưng bày hàng hóa.
3. Trực tiếp quản lý cửa hàng:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm. - Nhìn thấy được định hướng kinh doanh, đề xuất được các giải pháp kinh doanh. - Báo cáo số lượng hàng hóa tồn kho, hàng hóa lỗi, hỏng. - Kiểm soát kỹ lưỡng hàng hóa, tài sản của cửa hàng tránh gây thất thoát, hư hỏng. - Đảm bảo vệ sinh, thẩm mỹ cho cửa hàng. - Đảm bảo tác phong và thái độ chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng.
4. Phối hợp với bộ phận liên quan: Hỗ trợ tuyển dụng. - Theo dõi và cập nhật liên tục các chiến dịch Marketing. - Nắm bắt xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để báo cáo cho Cấp quản lý.
5. Quản lý dữ liệu khách hàng:
- Kỹ năng quản lý hiệu quả database: khảo sát và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. - Đề xuất phương án để tìm kiếm khách hàng mới và “giữ chân” khách hàng cũ. - Tư duy dịch vụ tốt, có khả năng tương tác với khách và xử lí các tình huống của khách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm việc trong các Trung tâm thương mại. Có kiến thức chuyên môn về Quản lý nhóm. Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí liên quan.
Từng làm việc trong các Trung tâm thương mại.
Có kiến thức chuyên môn về Quản lý nhóm.
Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí liên quan.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục. Kỹ năng thuyết trình, đào tạo. Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm. Kỹ năng xử lý vấn đề. Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
Kỹ năng thuyết trình, đào tạo.
Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm.
Kỹ năng xử lý vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng.
Thái độ làm việc:
Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Luôn chủ động trong công việc. Không ngừng học hỏi và phát triển. Trung thực, thẳng thắn. Bảo mật thông tin kinh doanh. Có tầm nhìn xa, có chí cầu tiến.
Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm.
Luôn chủ động trong công việc.
Không ngừng học hỏi và phát triển.
Trung thực, thẳng thắn.
Bảo mật thông tin kinh doanh.
Có tầm nhìn xa, có chí cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
• Lương cạnh tranh + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPIs) + Thưởng năm
• Chế độ BHXH, BH PVI
• Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động
• Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 205 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-thoi-trang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job227554
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH ONICI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH ONICI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần VN Asphalt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần VN Asphalt
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Hydrotech H&p
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH SVI GLOBAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SVI GLOBAL VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Saigoncomm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saigoncomm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nesfi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nesfi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing PEB Steel Buildings Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PEB Steel Buildings Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Seadent
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Nakivo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,400 - 1,700 USD Nakivo
1,400 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Tập Đoàn Three Bond Japan làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Tập Đoàn Three Bond Japan
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Trường Quốc Tế Nam Mỹ
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Chicilon Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Chicilon Media
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp EVN Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận EVN Finance
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CONG TY TNHH NEW NAM LEE(VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD CONG TY TNHH NEW NAM LEE(VN)
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần BM Windows
600 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Cty TNHH Kingsmen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cty TNHH Kingsmen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm & Bánh Kẹo Phạm Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Innomed Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu Innomed Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing OPPO Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OPPO Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing OPPO Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận OPPO Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm