Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng quy trình, quy định, quy chế lớp học; Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo; Hỗ trợ Giám đốc xây dựng chương trình đào tạo; Sắp xếp,quản lý lớp học, lịch học cho học viên; Liên hệ mời giảng viên, chấm công cho giảng viên, hỗ trợ giảng viên trong quá trình dạy; Hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý học viên; Xử lý các sự cố phát sinh; Hỗ trợ ban giám đốc trong việc kết nối, tạo quan hệ với các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học để liên kết mở lớp. Các công việc khác do Ban Giám đốc (BGĐ) giao.
Xây dựng quy trình, quy định, quy chế lớp học;
Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo;
Hỗ trợ Giám đốc xây dựng chương trình đào tạo;
Sắp xếp,quản lý lớp học, lịch học cho học viên;
Liên hệ mời giảng viên, chấm công cho giảng viên, hỗ trợ giảng viên trong quá trình dạy;
Hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý học viên;
Xử lý các sự cố phát sinh;
Hỗ trợ ban giám đốc trong việc kết nối, tạo quan hệ với các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học để liên kết mở lớp.
Các công việc khác do Ban Giám đốc (BGĐ) giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị giáo dục, Giáo dục học, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, sư phạm hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về các phương pháp đào tạo, phương pháp giảng dạy. Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị giáo dục, Giáo dục học, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, sư phạm hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về các phương pháp đào tạo, phương pháp giảng dạy.
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-12 triệu + thưởng ; Phép năm 12 ngày; BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc; Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân; Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ; Thưởng và nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định; Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Lương 10-12 triệu + thưởng ;
Phép năm 12 ngày;
BHXH đầy đủ sau khi hết thử việc;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân;
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ;
Thưởng và nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định;
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 65, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

