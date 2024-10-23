Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà 381, Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các kênh đối tác Phối hợp cùng theo dõi và chăm sóc quá trình hợp tác, quản lý hệ thống thông tin về đối tác đã và đang hợp tác Tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ về tình hình thị trường, cạnh tranh và cơ hội hợp tác với các đối tác. Đề xuất và phát triển đối tác mới và mở rộng mạng lưới hợp tác. Cầu nối giữa đối tác và các phòng ban trong công ty để triển khai dự án hợp tác, tài trợ,... thúc đẩy các hoạt động giữa 2 bên. Lập kế hoạch tổ chức các sự kiện, hợp tác, ký kết, hội thảo kết hợp,... với đối tác Tham gia đóng góp cho các chiến dịch truyền thông thương hiệu, hoạt động quảng bá Thương hiệu Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.
Xây dựng mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các kênh đối tác
Phối hợp cùng theo dõi và chăm sóc quá trình hợp tác, quản lý hệ thống thông tin về đối tác đã và đang hợp tác
Tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ về tình hình thị trường, cạnh tranh và cơ hội hợp tác với các đối tác.
Đề xuất và phát triển đối tác mới và mở rộng mạng lưới hợp tác.
Cầu nối giữa đối tác và các phòng ban trong công ty để triển khai dự án hợp tác, tài trợ,... thúc đẩy các hoạt động giữa 2 bên.
Lập kế hoạch tổ chức các sự kiện, hợp tác, ký kết, hội thảo kết hợp,... với đối tác
Tham gia đóng góp cho các chiến dịch truyền thông thương hiệu, hoạt động quảng bá Thương hiệu
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin là 1 lợi thế Nhiệt tình, nhanh nhẹn và không ngại di chuyển Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Có kiến thức, kinh nghiệm về mảng công nghệ, phần mềm là lợi thế Có kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt Khả năng phối hợp tốt với các bộ phận trong công ty trong việc triển khai công việc.
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin là 1 lợi thế
Nhiệt tình, nhanh nhẹn và không ngại di chuyển
Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có kiến thức, kinh nghiệm về mảng công nghệ, phần mềm là lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt
Khả năng phối hợp tốt với các bộ phận trong công ty trong việc triển khai công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn; trao đổi cụ thể theo năng lực khi tham gia phỏng vấn Làm việc với nhiều khách hàng ở các doanh nghiệp SME, hoặc Big Groups Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7 Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động Được xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần. Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân Các hoạt động tập thể: CLB Thể thao, Team Building...
Thu nhập hấp dẫn; trao đổi cụ thể theo năng lực khi tham gia phỏng vấn
Làm việc với nhiều khách hàng ở các doanh nghiệp SME, hoặc Big Groups
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7
Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động
Được xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần.
Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân
Các hoạt động tập thể: CLB Thể thao, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

