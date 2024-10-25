Tuyển Quản Lý Đơn Hàng thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Quản Lý Đơn Hàng thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: T6

- 01, The Manhattan Vinhomes Grand Park, Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

- Theo dõi và Báo Cáo hàng bán của các sản phẩm
- Tiếp nhận đơn hàng được giao. Cân đối nguyên phụ liệu sản xuất, đảm bảo lịch xuất hàng.
- Theo dõi tiến độ sản xuất đã được duyệt. Triển khai mẫu và lấy mẫu theo yêu cầu trước khi xuất hàng.
- Theo dõi và kiểm soát tiến độ giao hàng của các đơn hàng để thông báo với các bộ phận liên quan. Phối hợp với đơn vị vận chuyển xuất hàng.
- Cân đối lượng hàng tồn kho dựa trên hệ thống bán hàng. Điều phối hàng về kho.
- Những công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: Từ 25 đến 30 tuổi.
- Ứng viên
- Kinh nghiệm: Từ 4 năm ở vị trí tương đương,
- Sử dụng thành thạo Excel, có máy tính cá nhân.
- Năng động, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.
- Có kỹ năng giao tiếp, phân tích & tổ chức công việc, tư duy logic, xử lý tình huống.
- Ứng viên đã làm Merchandiser ở các đơn vị may mặc xuất khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ lương thưởng:
- Thu nhập: 11.000.000 - 16.000.000 VNĐ
11.000.000 - 16.000.000
- Phụ cấp: Ăn trưa, đi lại, điện thoại, laptop, nhà ở
- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp
- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty
- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)
- Nhiều ưu đãi mua sản phẩm Coolmate hấp dẫn.
2 / Sự phát triển nghề nghiệp:
- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.
- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.
3 / Môi trường làm việc:
- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).
- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.
- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Chung cư BMM, Phúc La, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

