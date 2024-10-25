Tuyển Quản Lý Đơn Hàng thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

HỖ TRỢ VÀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CÁC CÔNG VIỆC SAU:

Chịu trách nhiệm về chất lượng của Mẫu duyệt SX (gọi là mẫu đối) tất các đơn hàng đủ điều kiện trả hàng và hạn chế lỗi hỏng bao gồm:

1.Chất lượng : KCS giữa và cuối theo mẫu đối;

2.Kỹ thuật may: ghi chú sản phẩm đạt điều kiện sx;

3.Thông số sản phẩm: bảng thông số , mẫu bìa;

4. Mẫu đối sản xuất: khớp thông tin với HSSX và TL in/thêu;

5. Làm đúng quy trình Quản lý chất lượng;

6. Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ trưởng bộ phận, làm giá gia công, chốt đơn vị gia công;

7. Làm bộ tài liệu sản xuất của từng đơn hàng theo quy trình quản lý đơn hàng của ANIMA;

8. Làm bộ tài liệu In, thêu của từng đơn hàng theo quy trình quản lý đơn hàng của ANIMA;

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên ngành Công nghệ may mới ra trường.

- Ưu tiên: Kinh nghiệm từ 06 tháng trong lĩnh vực mua hàng hoặc quản lý đơn hàng trong ngành thời trang - may mặc

- Nhanh nhẹn, cẩn thận

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán với các đối tác.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, yêu nghề, trung thực và có trách nhiệm với công việc được giao, mong muốn gắn bó lâu dài.

- Sức khỏe tốt

- Có phương tiện đi lại

Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong tuần: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần.

- Mức lương: 6 triệu - 7 triệu (Thưởng tháng lương thứ 13) có kinh nghiệm mức lương thỏa thuận.

- Thưởng từ đơn thứ 7 hoàn thành 200k / 1 đơn (Max 1tr)

Lương + phụ cấp + thưởng đơn hàng, tháng, quý, năm.

- Phụ cấp xăng xe + điện thoại + ăn trưa

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

- Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty và của luật lao động.

- Hưởng chế độ phép tháng, phép năm, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động.

- Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt ( Offline, Party, Sinh nhật, Du lịch...)

- Được đề xuất và công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.