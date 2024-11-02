Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 451/24/4 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

60% Development - Xây dựng & phát triển dự án
Tìm hiểu & phân tích dự án Xây dựng kế hoạch triển khai dự án với thời gian, phân chia công việc phù hợp với nhu cầu, nguồn lực dự án Tổ chức buổi họp Kick-off dự án với vai trò Project Manager Assistant Hợp tác làm việc với bộ phận sản xuất gồm: Dev Team, Vendor(nếu có) Quản lý dự án tài chính & công nợ với khách hàng, đối tác Đưa ra các phương án đề xuất tối ưu nhằm tăng hiệu suất & đạt được mục tiêu dự án (Vd: Số lượng người chơi, Tỷ lệ chuyển đổi, ...) Xây dựng & thực thi các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu Báo cáo & thuyết trình với khách hàng định kỳ (hằng tuần) về hiệu suất dự án Cầu nối thông tin giữa sản phẩm từ team thực hiện và trao đổi với khách hàng. Thấu đáo các phản hồi của khách hàng cũng như tư vấn cho giải pháp hợp lý và đúng đắn
Tìm hiểu & phân tích dự án
Xây dựng kế hoạch triển khai dự án với thời gian, phân chia công việc phù hợp với nhu cầu, nguồn lực dự án
Tổ chức buổi họp Kick-off dự án với vai trò Project Manager Assistant
Hợp tác làm việc với bộ phận sản xuất gồm: Dev Team, Vendor(nếu có)
Quản lý dự án tài chính & công nợ với khách hàng, đối tác
Đưa ra các phương án đề xuất tối ưu nhằm tăng hiệu suất & đạt được mục tiêu dự án (Vd: Số lượng người chơi, Tỷ lệ chuyển đổi, ...)
Xây dựng & thực thi các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu
Báo cáo & thuyết trình với khách hàng định kỳ (hằng tuần) về hiệu suất dự án
Cầu nối thông tin giữa sản phẩm từ team thực hiện và trao đổi với khách hàng. Thấu đáo các phản hồi của khách hàng cũng như tư vấn cho giải pháp hợp lý và đúng đắn
30% Operation - Vận hành dự án
Xây dựng các hạng mục, tiêu chuẩn & quy trình vận hành (SLA) dự án theo nhu cầu dự án & yêu cầu từ khách hàng Hợp tác làm việc & quản lý thực thi với bộ phận vận hành gồm: CS Team, BD và Vendor (nếu có) Xây dựng & thực thi các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu
Xây dựng các hạng mục, tiêu chuẩn & quy trình vận hành (SLA) dự án theo nhu cầu dự án & yêu cầu từ khách hàng
Hợp tác làm việc & quản lý thực thi với bộ phận vận hành gồm: CS Team, BD và Vendor (nếu có)
10% Closure - Đóng dự án
Tổng hợp thông tin một cách tổng thể & chi tiết sau khi dự án kết thúc, nghiệm thu Báo cáo về hiệu suất dự án Đưa ra các đánh giá, kết luận về các hạng mục công việc làm tốt, làm chưa tốt. Kèm giải pháp đã, đang hoặc sẽ khắc phục trong dự án tới Tổng hợp các tài liệu dự án về Share Drive công ty Hợp tác làm việc với bộ phần truyền thông gồm: Marketing để đăng tải Case Study lên các kênh truyền thông chính thức của Woay & đối tác
Tổng hợp thông tin một cách tổng thể & chi tiết sau khi dự án kết thúc, nghiệm thu
Báo cáo về hiệu suất dự án
Đưa ra các đánh giá, kết luận về các hạng mục công việc làm tốt, làm chưa tốt. Kèm giải pháp đã, đang hoặc sẽ khắc phục trong dự án tới
Tổng hợp các tài liệu dự án về Share Drive công ty
Hợp tác làm việc với bộ phần truyền thông gồm: Marketing để đăng tải Case Study lên các kênh truyền thông chính thức của Woay & đối tác

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Quản lý dự án. Lợi thế hơn khi đã đã từng tham gia phát triển hoặc quản lý dự án công nghệ (vd: phần mềm, website tính năng phức tạp, ...) Có tư duy, khả năng quản lý nhân sự, đối tác gia công Có kỹ năng học hỏi, nghiên cứu về đối tác và business/campaign của họ. Có khả năng đàm phán & giao tiếp tốt với khách hàng Yêu thích học hỏi kiến thức mới thông qua việc triển khai, vận hành dự án; hoặc tham gia các khóa học, buổi đào tạo do công ty tổ chức Tự nghiên cứu (research), đề nghị & tối ưu những quy trình, cách thức làm tối ưu hơn cho công việc Lợi thế khi: có khả năng thuyết trình bằng tiếng anh
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Quản lý dự án. Lợi thế hơn khi đã đã từng tham gia phát triển hoặc quản lý dự án công nghệ (vd: phần mềm, website tính năng phức tạp, ...)
Có tư duy, khả năng quản lý nhân sự, đối tác gia công
Có kỹ năng học hỏi, nghiên cứu về đối tác và business/campaign của họ.
Có khả năng đàm phán & giao tiếp tốt với khách hàng
Yêu thích học hỏi kiến thức mới thông qua việc triển khai, vận hành dự án; hoặc tham gia các khóa học, buổi đào tạo do công ty tổ chức
Tự nghiên cứu (research), đề nghị & tối ưu những quy trình, cách thức làm tối ưu hơn cho công việc
Lợi thế khi: có khả năng thuyết trình bằng tiếng anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm theo quy định Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định, ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc Du lịch, đùi gà, sinh nhật, lễ/tết, thưởng ... theo quy định của công ty Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung năng động Được phát triển đào tạo chương trình Lộ trình nghề nghiệp của công ty
Nghỉ phép năm theo quy định
Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định, ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
Du lịch, đùi gà, sinh nhật, lễ/tết, thưởng ... theo quy định của công ty
Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung năng động
Được phát triển đào tạo chương trình Lộ trình nghề nghiệp của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY

CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 451/24/4 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

