Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 451/24/4 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10

60% Development - Xây dựng & phát triển dự án

Tìm hiểu & phân tích dự án Xây dựng kế hoạch triển khai dự án với thời gian, phân chia công việc phù hợp với nhu cầu, nguồn lực dự án Tổ chức buổi họp Kick-off dự án với vai trò Project Manager Assistant Hợp tác làm việc với bộ phận sản xuất gồm: Dev Team, Vendor(nếu có) Quản lý dự án tài chính & công nợ với khách hàng, đối tác Đưa ra các phương án đề xuất tối ưu nhằm tăng hiệu suất & đạt được mục tiêu dự án (Vd: Số lượng người chơi, Tỷ lệ chuyển đổi, ...) Xây dựng & thực thi các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu Báo cáo & thuyết trình với khách hàng định kỳ (hằng tuần) về hiệu suất dự án Cầu nối thông tin giữa sản phẩm từ team thực hiện và trao đổi với khách hàng. Thấu đáo các phản hồi của khách hàng cũng như tư vấn cho giải pháp hợp lý và đúng đắn

30% Operation - Vận hành dự án

Xây dựng các hạng mục, tiêu chuẩn & quy trình vận hành (SLA) dự án theo nhu cầu dự án & yêu cầu từ khách hàng Hợp tác làm việc & quản lý thực thi với bộ phận vận hành gồm: CS Team, BD và Vendor (nếu có) Xây dựng & thực thi các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu

10% Closure - Đóng dự án

Tổng hợp thông tin một cách tổng thể & chi tiết sau khi dự án kết thúc, nghiệm thu Báo cáo về hiệu suất dự án Đưa ra các đánh giá, kết luận về các hạng mục công việc làm tốt, làm chưa tốt. Kèm giải pháp đã, đang hoặc sẽ khắc phục trong dự án tới Tổng hợp các tài liệu dự án về Share Drive công ty Hợp tác làm việc với bộ phần truyền thông gồm: Marketing để đăng tải Case Study lên các kênh truyền thông chính thức của Woay & đối tác

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Quản lý dự án. Lợi thế hơn khi đã đã từng tham gia phát triển hoặc quản lý dự án công nghệ (vd: phần mềm, website tính năng phức tạp, ...) Có tư duy, khả năng quản lý nhân sự, đối tác gia công Có kỹ năng học hỏi, nghiên cứu về đối tác và business/campaign của họ. Có khả năng đàm phán & giao tiếp tốt với khách hàng Yêu thích học hỏi kiến thức mới thông qua việc triển khai, vận hành dự án; hoặc tham gia các khóa học, buổi đào tạo do công ty tổ chức Tự nghiên cứu (research), đề nghị & tối ưu những quy trình, cách thức làm tối ưu hơn cho công việc Lợi thế khi: có khả năng thuyết trình bằng tiếng anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm theo quy định Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định, ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc Du lịch, đùi gà, sinh nhật, lễ/tết, thưởng ... theo quy định của công ty Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung năng động Được phát triển đào tạo chương trình Lộ trình nghề nghiệp của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WOAY

