Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc: Chủ trì quá trình dự thầu, đưa ra các trọng tâm và thúc đẩy, ra quyết định để đạt mục tiêu trúng thầu. Lãnh đạo và điều phối team dự án để hoàn thành dự án với sự hài lòng của khách hàng về chất lượng, tiến độ, chi phí và trải nghiệm làm việc với team dự án.

Nhiệm vụ:

Xem xét toàn bộ thông tin yêu cầu và thông tin đầu vào của dự án, xác định phạm vi công việc, yêu cầu Khách hàng và thông tin đầu vào Phối hợp cùng Sales trong giai đoạn đấu thầu, nắm được đặc điểm và kỳ vọng khách hàng và các kết quả trọng tâm cần đạt được cho hồ sơ dự thầu và triển khai tới các team member. Làm việc với khách hàng và các bên liên quan để làm rõ và xác nhận những yêu cầu của dự án và cập nhật thông tin thay đổi cho Team Dự án Tham gia review và đưa ra các ý kiến về điều khoản, điều kiện dự án cùng giám đốc kinh doanh. Quản lý thông tin dự án (tổ chức họp, minutes, record, thông tin cho team member, Khách hàng và các bên liên quan) Kiểm soát tiến độ dự án và điều phối kế hoạch Quản lý chất lượng thiết kế và thi công của dự án Quản lý chi phí và mua hàng của dự án Báo cáo chi tiết dự án hàng tuần (tiến độ, chất lượng, chi phí, rủi ro, giải pháp) Quản lý rủi ro và thay đổi của dự án và ra quyết định các vấn đề thay đổi theo thẩm quyền. Thúc đẩy tinh thần làm việc và gắn kết team member. Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật (ưu tiên Xây dựng hoặc Kiến trúc) hoặc ngành nghề liên quan Có kinh nghiệm làm Quản lý Dự án/ Điều phối Dự án 5 năm trong ít nhất 2 năm tại các công ty nội thất Am hiểu về vật liệu, kỹ thuật thi công Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng và với thành viên nhóm dự án Khả năng phân tích, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Kỹ năng điều phối công việc: Planning – Action Plan – Follow up Khả năng chịu áp lực công việc cao và tinh thần “can do” với mọi thử thách. Có tính kiên trì và bền bỉ & khả năng kiểm soát cảm xúc và tập trung, không bị cuốn theo tình huống. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và tiếp thu nhanh các lĩnh vực mới Chủ động, nhanh nhẹn và quyết đoán. Tiếng Anh: khả năng tương tác, giao tiếp tốt với khách hàng người nước ngoài, trao đổi email, tài liệu liên quan. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ: MS Project, Autocad, MS Office

Tại ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: lương cứng + hoa hồng dự án hấp dẫn Thưởng năm, thưởng lễ tết, quà sinh nhật, quà 8/3, quà trung thu,... và các phúc lợi và chế độ thăm hỏi khác theo quy định của công ty. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe & tai nạn 24/24 và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Được tham gia du lịch, team building, khám sức khỏe định kỳ, tiệc tất niên hằng năm và các buổi tiệc nhẹ hằng tháng của Công ty. Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thiết kế nội thất văn phòng Luôn có lộ trình thăng tiến rõ ràng, mở ra cơ hội phát triển không giới hạn Được tiếp cận với các dự án và khách hàng lớn từ các công ty quốc tế hàng đầu như Nestle, Unilever, Microsoft, Apple, Maersk, Shopee, Lazada và nhiều công ty khác. Bên cạnh đó, ADP cung cấp một môi trường làm việc năng động và hạnh phúc, với nhiều năm liền được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại châu Á. Được học hỏi, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm thực tế và chuyên môn qua những cơ hội tham gia, trải nghiệm dự án thực tế cùng đội ngũ hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực Thiết kế Nội thất Văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADP ARCHITECTS - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN

