Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị hồ sơ kĩ thuật, hồ sơ kinh tế cho dự án.

- Trình bày phương án kĩ thuật, thảo luận để thống nhất giải pháp kĩ thuật với khách hàng.

- Giám sát quá trình thực hiện dự án từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc.

- Tham gia các cuộc họp với khách hàng để báo cáo tiến độ dự án, đưa ra các giải pháp thúc đẩy tiến độ đã cam kết với khách hàng.

- Báo cáo định kỳ tiến độ các dự án với khách hàng và ban giám đốc.

- Đề xuất các biện pháp thúc đẩy tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án.

- Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: CĐ/ĐH các ngành kỹ thuật

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kĩ thuật, sử dụng được một trong các phần mềm Autocad, Solid work/Catia/Pro E.

- Có kinh nghiệm phân tích và thiết kế quy trình sản xuất, xây dựng quy trình cho các nhà máy sản xuất là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong nhà máy sản xuất, hoặc kinh nghiệm quản lý dự án sản xuất

- Có khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và giám sát thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Sẵn sàng đi công tác các tỉnh ngắn ngày (khoảng 1-2 ngày) khi phát sinh công việc, có bằng lái xe B1/B2 là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (lên tới 30tr + tiền thưởng hoa hồng nhận theo dự án)

- Làm từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 nghỉ cách tuần.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.

- Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin