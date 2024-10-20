Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô I

- 10

- 6, Đường D7, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng. Báo cáo cho ban quản lý dự án, các lãnh đạo cấp cao trong công ty về tình trạng, hiệu quả hoặc thiếu sót của dự án. Đàm phán, thuyết phục và chăm sóc khách hàng. Tổ chức nghiệm thu chất lượng sản phảm với với khách hàng; Tổ chức hoàn thành hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...).
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.
Báo cáo cho ban quản lý dự án, các lãnh đạo cấp cao trong công ty về tình trạng, hiệu quả hoặc thiếu sót của dự án.
Đàm phán, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
Tổ chức nghiệm thu chất lượng sản phảm với với khách hàng;
Tổ chức hoàn thành hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành điện, cơ điện tử, điện công nghiệp. (Điều kiện tiên quyết) Có 2 năm kinh nghiệm về quản lí dự án. Tiếng Anh giao tiếp tốt. Thành thạo tin học văn phòng.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành điện, cơ điện tử, điện công nghiệp. (Điều kiện tiên quyết)
Có 2 năm kinh nghiệm về quản lí dự án.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu suất công việc.
- Làm việc tại văn phòng.
- Chế độ BHXH, Nghỉ lễ/tết theo luật Lao động Việt Nam.
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô I-10-6, Đường D7, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

