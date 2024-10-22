Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Quản lý dự án khởi nghiệp của công ty về lĩnh vực du lịch Sáng tạo ý tưởng mới lạ, độc đáo để thu hút nhà đầu tư , khách hàng Lập Kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho dự án Giám sát theo dõi tiến độ cũa dự án Tổ chức sự kiện giới thiệu dự án, thuyết trình dự án với các nhà đầu tư Tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp (vd Shark Tank) để tìm đối tác vả Gọi vốn Kết nối các hệ sinh thái Vườn ươm Khởi nghiệp / Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế Kết nối và tìm sự hỗ trợ của các Sở ban ngành và cơ quan nhà nước Quản lý nguồn vốn đầu tư của công ty và quỹ đầu tư cung cấp cho dự án Nghiên cứu tổ chức các tour du lịch sáng tạo phục vụ cho giới doanh nhân, đầu tư

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và nữ > 25 tuổi Kinh nghiệm > 2 năm với cấp bậc quản lý Yêu thích và có nhiều ý tưởng độc đáo trong ngành du lịch Có hiểu biết về lĩnh vực startuo, khởi nghiệp, Có chuyên môn vè quản trị kinh doanh, tài chính Có Kỹ năng thuyết trình và tổ chức sự kiện Có Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt Thành thạo Kỹ năng marketing online Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự Có mối quan hệ tronng hệ sinh thái vườn ươm

Tại START CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Lương từ 10 – 25 triệu /Tháng ( Tùy theo năng lực và kỹ năng ) Thưởng KPI Vốn Đầu tư: 30 - 50 triệu/ tháng (theo hiệu quả quản lý vốn) Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động Được thưởng cổ phần ESOP của dự án, có thẻ trở thành tỷ phú khi dự án IPO Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc Du lịch nước ngoài thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại START CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.