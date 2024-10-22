Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

START CORP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
START CORP

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Quản lý dự án khởi nghiệp của công ty về lĩnh vực du lịch Sáng tạo ý tưởng mới lạ, độc đáo để thu hút nhà đầu tư , khách hàng Lập Kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho dự án Giám sát theo dõi tiến độ cũa dự án Tổ chức sự kiện giới thiệu dự án, thuyết trình dự án với các nhà đầu tư Tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp (vd Shark Tank) để tìm đối tác vả Gọi vốn Kết nối các hệ sinh thái Vườn ươm Khởi nghiệp / Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế Kết nối và tìm sự hỗ trợ của các Sở ban ngành và cơ quan nhà nước Quản lý nguồn vốn đầu tư của công ty và quỹ đầu tư cung cấp cho dự án Nghiên cứu tổ chức các tour du lịch sáng tạo phục vụ cho giới doanh nhân, đầu tư
Quản lý dự án khởi nghiệp của công ty về lĩnh vực du lịch
Sáng tạo ý tưởng mới lạ, độc đáo để thu hút nhà đầu tư , khách hàng
Lập Kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho dự án
Giám sát theo dõi tiến độ cũa dự án
Tổ chức sự kiện giới thiệu dự án, thuyết trình dự án với các nhà đầu tư
Tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp (vd Shark Tank) để tìm đối tác vả Gọi vốn
Kết nối các hệ sinh thái Vườn ươm Khởi nghiệp / Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế
Kết nối và tìm sự hỗ trợ của các Sở ban ngành và cơ quan nhà nước
Quản lý nguồn vốn đầu tư của công ty và quỹ đầu tư cung cấp cho dự án
Nghiên cứu tổ chức các tour du lịch sáng tạo phục vụ cho giới doanh nhân, đầu tư

Nam và nữ > 25 tuổi Kinh nghiệm > 2 năm với cấp bậc quản lý Yêu thích và có nhiều ý tưởng độc đáo trong ngành du lịch Có hiểu biết về lĩnh vực startuo, khởi nghiệp, Có chuyên môn vè quản trị kinh doanh, tài chính Có Kỹ năng thuyết trình và tổ chức sự kiện Có Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt Thành thạo Kỹ năng marketing online Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự Có mối quan hệ tronng hệ sinh thái vườn ươm
Nam và nữ > 25 tuổi
Kinh nghiệm > 2 năm với cấp bậc quản lý
Yêu thích và có nhiều ý tưởng độc đáo trong ngành du lịch
Có hiểu biết về lĩnh vực startuo, khởi nghiệp,
Có chuyên môn vè quản trị kinh doanh, tài chính
Có Kỹ năng thuyết trình và tổ chức sự kiện
Có Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Thành thạo Kỹ năng marketing online
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt
Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự
Có mối quan hệ tronng hệ sinh thái vườn ươm

Thu Nhập: Lương từ 10 – 25 triệu /Tháng ( Tùy theo năng lực và kỹ năng ) Thưởng KPI Vốn Đầu tư: 30 - 50 triệu/ tháng (theo hiệu quả quản lý vốn) Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động Được thưởng cổ phần ESOP của dự án, có thẻ trở thành tỷ phú khi dự án IPO Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc Du lịch nước ngoài thường xuyên
Thu Nhập: Lương từ 10 – 25 triệu /Tháng ( Tùy theo năng lực và kỹ năng )
Thưởng KPI Vốn Đầu tư: 30 - 50 triệu/ tháng (theo hiệu quả quản lý vốn)
Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được thưởng cổ phần ESOP của dự án, có thẻ trở thành tỷ phú khi dự án IPO
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc
Du lịch nước ngoài thường xuyên

Liên Hệ Công Ty

START CORP

START CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D12 Khu Villa Đinh Đức Thiện , Bình Chánh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

