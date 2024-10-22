Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại START CORP
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Quản lý dự án khởi nghiệp của công ty về lĩnh vực du lịch
Sáng tạo ý tưởng mới lạ, độc đáo để thu hút nhà đầu tư , khách hàng
Lập Kế hoạch và chiến lược kinh doanh cho dự án
Giám sát theo dõi tiến độ cũa dự án
Tổ chức sự kiện giới thiệu dự án, thuyết trình dự án với các nhà đầu tư
Tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp (vd Shark Tank) để tìm đối tác vả Gọi vốn
Kết nối các hệ sinh thái Vườn ươm Khởi nghiệp / Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế
Kết nối và tìm sự hỗ trợ của các Sở ban ngành và cơ quan nhà nước
Quản lý nguồn vốn đầu tư của công ty và quỹ đầu tư cung cấp cho dự án
Nghiên cứu tổ chức các tour du lịch sáng tạo phục vụ cho giới doanh nhân, đầu tư
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam và nữ > 25 tuổi
Kinh nghiệm > 2 năm với cấp bậc quản lý
Yêu thích và có nhiều ý tưởng độc đáo trong ngành du lịch
Có hiểu biết về lĩnh vực startuo, khởi nghiệp,
Có chuyên môn vè quản trị kinh doanh, tài chính
Có Kỹ năng thuyết trình và tổ chức sự kiện
Có Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Thành thạo Kỹ năng marketing online
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt
Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự
Có mối quan hệ tronng hệ sinh thái vườn ươm
Tại START CORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập: Lương từ 10 – 25 triệu /Tháng ( Tùy theo năng lực và kỹ năng )
Thưởng KPI Vốn Đầu tư: 30 - 50 triệu/ tháng (theo hiệu quả quản lý vốn)
Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được thưởng cổ phần ESOP của dự án, có thẻ trở thành tỷ phú khi dự án IPO
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc
Du lịch nước ngoài thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại START CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
